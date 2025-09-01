Sheinbaum presume que la 4T se arraiga: “Vamos bien y vamos a ir mejor”

La presidenta aseguró “a pesar de las mentiras y calumnias”, su gobierno trabaja todos los días para el abasto de medicamentos y aseguró que hoy los hospitales están por arriba del 90% de abasto.

"A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos y en todos los centros de salud y hospitales, ya están por encima del 90% de abasto. Para ello, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos los Protocolos Nacionales de Atención Médica, para normar los medicamentos necesarios en el primer, segundo y tercer nivel de atención por padecimiento, por enfermedad", destacó.

"Somos persistentes y certeros, el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México".

Pide empresarios 'más activos'

Durante su mensaje, la presidenta también pidió a los empresarios ser más activos y sumarse al Plan México, el cual puso en marcha ante las constantes amenazas arancelarias del gobierno de Trump.

“México requiere de empresarios más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”, planteó.

"Aprovecho para convocar respetuosamente a las y los empresarios de nuestro País a sumarse con su decisión al Plan México, con inversión productiva e innovadora, y avancemos con una banca que genere mejores condiciones de crédito", dijo.

Sheinbaum recalcó que las estrategias que promueven a través del Plan México están enfocadas a lograr el desarrollo económico para el bienestar del pueblo.

"Destacan los polos de desarrollo económico para el bienestar y ofrecen incentivos a la inversión. A la fecha están en marcha cinco de los 15 polos iniciales y ocho del Corredor Interoceánico, así como 18 de los nuevos parques industriales que anunciamos", puntualizó.

Entre los empresarios que asistieron al informe están: Carlos Slim, de Grupo Carso; Germán Larrea, de Grupo México; Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Daniel Chávez, de Grupo Vidanta; y Altagracia Gómez, asesora de la presidenta y coordinadora sel Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

El empresario Carlos Slim, de Grupo Carso, asistió a Palacio Nacional al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Vamos bien y nos irá mejor

En un mensaje de una hora con ocho minutos, la presidenta afirmó que no hay duda que el país va bien y le irá mejor, y nuevamente se comprometió a no fallarle a los mexicanos.

"Vamos bien y vamos a ir mejor, repito vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto, cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza que no voy a traicionar, con la fuerza de México de nuestro pueblo caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honradez, siempre la confianza depositada en mí", resaltó.

Otros los logros que resaltó fueron la reducción de los homicidios dolosos (en 25%) y en 2025 su gobierno destinó 850,000 millones de pesos a programas del bienestar, monto equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sheinbaum prometió construir sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en todos los estados del país, modelo que este año ya atiende a 77,000 jóvenes.