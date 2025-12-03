Las 40 horas laborales en México son un hecho: ¿cuándo entra en vigor de la reducción de la jornada?

El funcionario adelantó que se enviará la iniciativa al Senado de la República para que se realicen los cambios constitucionales de la reforma.

"Vamos a estar haciendo entrega de esta iniciativa como corresponde para que pueda con ello correr así el proceso legislativo que debe", indicó.

En 2026 se iniciarán con las adecuaciones para que, a partir de 2027, se inicie la reducción de la jornada laboral. Será hasta el 2030 cuando México tenga una jornada laboral de 40 horas.

De acuerdo con el secretario, la reducción se tomó por consenso, luego de que se realizaron –entre el 19 de junio y el 30 de noviembre– más de 40 mesas de trabajo con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y sociedad civil.

Reducir la jornada laboral –aseveró– no solo trae varios beneficios para los trabajadores, también para la economía en general.

“El reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores sino también para las unidades económicas y para la economía. En general la reducción laboral produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que los beneficios en la salud de las y los trabajadores”, destacó.