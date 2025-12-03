Las 40 horas laborales en México son un hecho: ¿cuándo entra en vigor de la reducción de la jornada?

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que se alcanzó un acuerdo con el sector empresarial para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, cambio que se implementará de manera gradual y a partir de 2027 (cada año disminuirá dos horas).
"Con la reducción de la jornada laboral este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. En qué consiste la propuesta de manera muy concreta: para garantizar los derechos de las y los trabajadores se establecerá a nivel constitucional, así como también en la ley federal de trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones", explicó.