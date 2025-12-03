Publicidad

presidencia

Gobierno y empresas acuerdan reducir a 40 horas la jornada laboral; cambio será gradual

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que la reducción de la jornada laboral no implica ninguna disminución de sueldo.
mié 03 diciembre 2025 11:56 AM
Las 40 horas laborales en México son un hecho: ¿cuándo entra en vigor de la reducción de la jornada?
A partir de 2026 se comenzarán a realizar las modificaciones para implementar de forma gradual la jornada de 40 horas en México. (Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava.)

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que se alcanzó un acuerdo con el sector empresarial para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, cambio que se implementará de manera gradual y a partir de 2027 (cada año disminuirá dos horas).

"Con la reducción de la jornada laboral este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. En qué consiste la propuesta de manera muy concreta: para garantizar los derechos de las y los trabajadores se establecerá a nivel constitucional, así como también en la ley federal de trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones", explicó.

El funcionario adelantó que se enviará la iniciativa al Senado de la República para que se realicen los cambios constitucionales de la reforma.

"Vamos a estar haciendo entrega de esta iniciativa como corresponde para que pueda con ello correr así el proceso legislativo que debe", indicó.

En 2026 se iniciarán con las adecuaciones para que, a partir de 2027, se inicie la reducción de la jornada laboral. Será hasta el 2030 cuando México tenga una jornada laboral de 40 horas.

De acuerdo con el secretario, la reducción se tomó por consenso, luego de que se realizaron –entre el 19 de junio y el 30 de noviembre– más de 40 mesas de trabajo con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y sociedad civil.

Reducir la jornada laboral –aseveró– no solo trae varios beneficios para los trabajadores, también para la economía en general.

“El reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores sino también para las unidades económicas y para la economía. En general la reducción laboral produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que los beneficios en la salud de las y los trabajadores”, destacó.

Las modificaciones de la reforma

Bolaños explicó que quedará establecido a nivel constitucional que la jornada laboral será de 40 horas y que las modificaciones tendrán otros aspectos relevantes como:

-En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.

-Por primera vez se prohíben horas extras para menores de edad.

-La reducción de la jornada laboral se realizará de manera gradual, dos horas por año, hasta concretar las 40 horas en 2030.

¿Cuándo entra en vigor la ley de 40 horas laborales?

La reducción de la jornada laboral se hará efectiva a partir del 1 de enero de cada año y se desarrollará así:

-2026: Entrada en vigor y periodo de transición.

-2027: Pasará de 48 a 46 horas.

-2028: Pasará de 46 a 44 horas.

-2029: Pasará de 44 a 42 horas.

-2030: La jornada será de 40 horas.

El secretario explicó que, con la finalidad de vigilar el cumplimiento en los centros de trabajo, las personas empleadoras tendrán que registrar de forma electrónica la jornada laboral.

"Ello permitirá que efectivamente se cumpla con las horas de trabajo ordinarias y extraordinarias", indicó.

La entrada en vigor en 2026 se prevé para el 1 de mayo, a partir de ahí se realizarán las adecuaciones para que en enero de 2027 inicie la reducción.

