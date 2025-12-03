Presidencia crea Consejo para la Promoción de Inversiones

Este miércoles, la presidenta recibió a empresarios como Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Bernardo Gómez, director ejecutivo de Televisa; Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes formarán parte del Consejo.

En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México. pic.twitter.com/Rzj41yc0uM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 3, 2025

El Consejo para la Promoción de Inversiones se anuncia cuando el Banco de México (Banxico) modificó a la baja sus pronósticos de crecimiento económico para México, el cual se ubicaría en 0.3%.

El propósito del Consejo es impulsar y promover las inversiones en el país entorno al Plan México, el cual nació tras las advertencias de Estados Unidos de imponer aranceles a México.

Al salir del encuentro, Altagracia Gómez informó que se dio seguimiento a las inversiones y cómo se les puede acelerar. “Qué se puede hacer mejor en inversiones mixtas, en infraestructura, en energía, en algunos servicios”, explicó.

Agregó que la idea es que los empresarios mexicanos hagan equipo para incrementar las inversiones.

A la presidenta la acompañaron integrantes de su gabinete como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Édgar Amador, titular de Hacienda, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía