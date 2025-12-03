Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum confirma que asistirá al sorteo mundialista en Washington

Aunque aún no tiene confirmada una reunión con su homólogo Donald Trump, la presidenta informó que asistirá a Estados Unidos para que el mensaje que se envíe sea que la región sigue adelante.
mié 03 diciembre 2025 09:05 AM
Claudia Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA en Washington, es su primer viaje a EU
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este jueves dará detalles sobre su salida a Estados Unidos para participar en el sorteo del Mundial 2026. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que viajará a Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial de la FIFA 2026 y, aunque comentó que no está pactado ningún encuentro con su homólogo Donald Trump, aseveró que es importante enviar el mensaje de que la región sigue adelante.

"El evento es muy corto pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante", indicó.

Publicidad

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta aclaró que aún no está definido si puede sostener por primera vez un encuentro presencial con Donald Trump, con quien ya tuvo en un año alrededor de 10 llamadas telefónicas.

"Todavía no está definido, si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero todo parece indicar que sí vamos", destacó.

El próximo viernes la FIFA realizará en Washington el sorteo de los grupos en los que estarán las 48 naciones participantes. México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de la justa deportiva, serán cabeza de grupo.

Conoce más:

sheinbaum-analiza-ir-sorteo-mundialista.jpeg
presidencia

Sheinbaum analiza si acudirá a Washington para el sorteo del Mundial

La presidenta explicó que se le informó que el presidente Trump está "contento" de recibirla a ella y a su homólogo de Canadá, Mark Carney.

"Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá", destacó.

Publicidad

La presidenta explicó que su asistencia al sorteo sería breve, de acuerdo con información que le dio la FIFA. El jueves ofrecerá detalles sobre su visita a territorio estadounidense.

"Nada más estaría en la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupos nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y ya vienen todos los grupos, cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto", señaló.

El viaje del próximo viernes será el primero que realice la presidenta Sheinbaum a Estados Unidos.

Conoce más:

México cede tras amenazas de Trump y da golpe en seguridad, migración y piratería
voces

#ColumnaInvitada | La agenda de Sheinbaum frente a Trump deberá ser pragmática e innovadora

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum FIFA Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad