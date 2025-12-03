Claudia Sheinbaum asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA en Washington, es su primer viaje a EU

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta aclaró que aún no está definido si puede sostener por primera vez un encuentro presencial con Donald Trump, con quien ya tuvo en un año alrededor de 10 llamadas telefónicas.

"Todavía no está definido, si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero todo parece indicar que sí vamos", destacó.

El próximo viernes la FIFA realizará en Washington el sorteo de los grupos en los que estarán las 48 naciones participantes. México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de la justa deportiva, serán cabeza de grupo.

La presidenta explicó que se le informó que el presidente Trump está "contento" de recibirla a ella y a su homólogo de Canadá, Mark Carney.

"Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá", destacó.