Primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum en vivo: últimas noticias en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta este lunes 1 d septiembre su primer informe de Gobierno el que tendrá dos eventos públicos: uno será en Palacio Nacional y otro en el Zócalo de la Ciudad de México.

De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, la presidenta enviará su informe al Congreso de la Unión.

En Palacio Nacional ofrecerá un mensaje, al cual ya fueron invitados los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El evento se realizará a las 11:00 horas.