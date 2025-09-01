Publicidad

presidencia

Inversión en programas y baja en homicidios, los datos que Sheinbaum presume

Durante su primer informe de Gobierno, la presidenta aseguró que México va bien y le irá mejor. Presumió avances en economía, soberanía energética y obras.
lun 01 septiembre 2025 03:43 PM
Los logros del Primer Informe de Gobirno de la presidenta Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de Gobierno la mañana de este lunes 1 de septiembre.

Arropada por su gabinete, gobernadores y por los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer Informe de Gobierno, en el que resaltó avances en seguridad, salud, educación y en la relación entre México y Estados Unidos.

En una hora con ocho minutos, la presidenta enlistó uno a uno los logros alcanzados durante los primeros 11 meses de su administración.

“Hoy vengo a rendir cuentas, no con palabras vacías, sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó. Pero antes destacó la reducción de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que calificó como “una gran hazaña”.

Sheinbaum dijo que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024 y afirmó que esto contribuyó a que México sea el segundo país con menos desigualdad en América, solo por detrás de Canadá.

Enseguida continuó con los logros de su gobierno. Presumió la inversión récord en programas sociales, que sumó 850,000 millones de pesos solo en 2025, y la mejora en el abasto de medicamentos con el programa “Rutas de la Salud”, el nuevo modelo de distribución de fármacos.

“A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90 por ciento de abasto”, sostuvo.

La primera mujer en rendir un informe a la nación destacó también el manejo de la relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos que ha amenazado a México con la imposición de aranceles, el combate al fentanilo y la deportación de los connacionales.

Para Sheinbaum también hay logros en la economía mexicana, pues asegura que crecerá más que lo proyectado por los organismos financieros internacionales. Y avances en soberanía energética y obras primordiales.

Aunque celebró el récord en inversión extranjera directa, hizo un llamado a los empresarios a participar decididamente en el Plan México, la estrategia de su gobierno para incrementar la inversión en el país. Les pidió más inversión productiva, innovadora y una banca con mejores condiciones de crédito.

“México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios, y profundamente comprometidos con el futuro de la nación”, exhortó.

La presidenta presumió, además, su estrategia de seguridad, con la que ha conseguido disminuir los homicidios a nivel nacional, afirmó. Así como un mayor gasto en educación superior y en apoyos a proyectos científicos.

"Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días", subrayó.

Estos son los logros que presentó como los más importantes de la primera etapa de su gobierno.

Relación con Estados Unidos

-Lograr una “relación de respeto” con Estados Unidos, basada en la cooperación, pero con respeto a la soberanía y sin subordinación.

-Destacó que México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias.

-También presumió la atención, a través del programa “México te Abraza", a 86,000 paisanos deportados o repatriados.

Economía

La presidenta resaltó el crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento para la economía mexicana, a pesar de las “expectativas catastróficas” de los organismos financieros internacionales.

-Un récord de 36,000 millones de dólares en inversión directa extranjera.

-El mantenimiento del peso en menos de 19 unidades frente al dólar.

-La menor inflación anual desde enero de 2021, posicionada en 3.5%.

-El aumento de 12% al salario mínimo durante 2025.

-Un aumento de 8.5% en los ingresos del gobierno, que sumaron más de 5 billones de pesos al 31 de agosto.

-La puesta en marcha del Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que ofrecen incentivos a la inversión.

-La simplificación de 1,343 trámites burocráticos, lo que redujo costos en 31%, equivalente a cerca de un billón de pesos.

Programas sociales

-Inversión de 850,000 millones de pesos en programas sociales durante 2025, monto equivalente al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Recursos que llegan de manera directa, a través del Banco del Bienestar, a 32 millones de familias.

-Creación del programa Mujeres Bienestar, que ha beneficiado a 1.2 millones de mujeres de 63 y 64 años.

-Puesta en marcha del programa “Salud Casa por Casa", que otorga atención médica a domicilio a personas con discapacidad y adultos mayores a través de 20 mil servidores.

Salud

-Incluir en el artículo 4 de la Constitución el acceso a la salud gratuita y de calidad.

-Inauguración de 15 hospitales y construcción de otros 16, para cerrar 2025 con 31 nuevos hospitales.

-Inversión de 500 millones de pesos en equipamiento para 300 quirófanos.

-Inicio del programa “Laboratorio en tu clínica” para ampliar el acceso a estudios clínicos en los centros de salud. Más de 3,000 ya cuentan con este servicio.

-Puesta en marcha del programa “Rutas de la Salud” para la distribución de medicamentos, lo que ha permitido alcanzar un 90% de abasto en los hospitales y centros de salud.

-Publicación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica.

E

ducación

-Creación del nuevo Bachillerato Nacional y desaparición del examen Comipems, que asignaba los lugares en los planteles a los estudiantes de educación media superior.

-Aumento de 3.5% al presupuesto de las instituciones de educación superior pública.

-Fortalecimiento de las Universidades del Bienestar “Benito Juárez”, que atienden hoy a 85,000 estudiantes en 202 sedes.

-Creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que este año atenderá a 77 mil jóvenes y promesa de construir durante el sexenio sedes en todos los estados del país.

-Aumento salarial del 10% al magisterio.

-Lanzamiento de la campaña “Vive saludable, vive feliz” en las escuelas primarias y la Estrategia por la Paz y Contra las Adicciones.

Ciencia

-Incremento de 193% a los apoyos para proyectos de investigación científica, en 70% para las becas al extranjero y en 23% para las estancias posdoctorales.

-Trabajo de 500 investigadores, quienes colaboran en el diseño del minivehículo eléctrico “Olinia” y “Quetzal”, un vehículo aéreo no tripulado de última generación, entre otros proyectos.

Igualdad sustantiva: “No llego sola”

En materia de paridad de género, la presidenta resaltó la creación de la Secretaría de la Mujer y los cambios legislativos para garantizar los derechos de las mujeres.

-Secretaría de las Mujeres. A cargo de Citlalli Hernández, se creó la primera secretaría de Estado para la atención de las mujeres. A través de esa institución se distribuyen 25 millones de Cartillas de Derechos para garantizar que las mujeres conozcan que tienen derecho a vivir libres de violencia y acceder a educación, salud, derechos de propiedad y vivienda.

-079*1. La presidenta resaltó la puesta en operación de la línea de apoyo a las mujeres y que se instalaron 678 Centros LIBREs, pero la meta es instalar uno en cada municipio del país.

Construcción de la paz

En el combate a la violencia, la presidenta resaltó que desde octubre pasado puso en marcha una estrategia de cuatro ejes, la cual ya está dando resultados.

- En 11 meses se redujo el homicidio doloso en 25%; lo que se traduce que en en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024.

-El homicidio logró importantes reducciones en estados como Zacatecas donde bajó 75%, en Guanajuato 60 %, en Estado de México 45%, en Nuevo León del 70 %, en Baja California del 36%, en Tabasco del 48 % y en Colima del 33%.

-También hubo reducciones en delitos como en robo de vehículo con violencia, el cual bajó 31% y en feminicidio de 34%.

“Para que no haya ninguna duda, la política de Construcción de la Paz se decide soberanamente en México; nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, apuntó.

Vivienda para el bienestar

La presidenta resaltó que su gobierno avanza en la construcción de viviendas y la entrega de apoyos para el mejoramiento de hogares.

-Construcción de 1.7 millones de viviendas, las cuales tendrán créditos accesibles para la población cuyos ingresos son menores o iguales a dos salarios mínimos. De la meta, en 2025 se esperan haber construido 390,000.

-Mejoramiento de vivienda. Se han entregado 236,000 apoyos y créditos y al finalizar el año se espera que sean 350,000. Además se han otorgado 189,000 escrituras a familias.

-Cambios en créditos hipotecarios. La presidenta explicó que en su gobierno se han hecho cambios a la ley para realizar reducciones, quitas y finiquitos a créditos hipotecarios de familias que ya pagaron dos o tres veces el valor de su vivienda.

“Sí, somos persistentes y perseverantes: el acceso a una vivienda digna es un derecho del pueblo de México y forma parte del gran sistema de bienestar que representa la visión del Humanismo Mexicano”, afirmó.

Comunidades indígenas y afrodescendientes

-12,000 millones de pesos de presupuesto público destinados por primera vez a los pueblos afromexicanos e indígenas.

-La restitución de 10,000 hectáreas de tierra a comunidades rarámuris, odamis y wixárikas

Derecho al agua

En cuanto al derecho al agua, la presidenta resaltó que durante su gobierno se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, el cual ha permitido a desprivatizar y recuperar para México 4,000 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a cuatro veces el suministro anual de la Ciudad de México.

-También se ha desarrollado un programa de tecnificación agrícola en 18 distritos ubicados en Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Morelos, Aguascalientes, Michoacán, Sonora y próximamente en Zacatecas.

-Se ha iniciado con la construcción de 20 proyectos estratégicos para agua potable, entre ellos, Acueducto Ciudad Victoria II, Zacualpan II, en Colima, Solís–León, en Guanajuato, Presa El Novillo, en Baja California Sur, Presa Tunal II, en Durango, Presa Milpillas, en Zacatecas, Presa Paso Ancho, en Oaxaca, Programa Integral de Agua Potable y Saneamiento para Acapulco, Agua para Campeche, Sistema de presas en Sonora, Desaladora Rosarito, en Baja California, La Cangrejera–Coatzacoalcos, en Veracruz y Las Escobas, en San Luis Potosí.

Cambios legislativos

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes en los últimos 12 meses. Destacó, sobre todo, la reforma al Poder Judicial. “Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios, y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y todos. Un verdadero Estado de derecho”, declaró.

También destacó la enmienda que permite la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, las reformas en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, para desaparecer los organismos autónomos, evitar el nepotismo, garantizar los programas sociales como derechos sociales constitucionales y fortalecer la atención a las víctimas de desaparición.

Inversión en puertos

La presidenta aseguró que su gobierno se propuso convertir a México en una potencia portuaria, para lo cual su administración invertirá en 12 proyectos.

Los proyectos contemplan la ampliación y mejoramiento de los puertos de Guaymas, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, los puertos del Corredor Interoceánico: Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y Dos Bocas. Mientras que Golfo de México, la ampliación de Progreso, Seybaplaya, Veracruz, Altamira y Matamoros.

Para este año la inversión es de 18,000 millones de pesos que se complementa con una inversión privada de 5,600 millones.

“Estimamos que, para el sexenio, estos proyectos de puerto representan una inversión pública de 142,000 millones y de 264,000 millones de pesos de inversión privada”, dijo.

Soberanía

energética

Además de haber revertido la reforma energética de 2013, la presidenta destacó avances en la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex y de CFE como empresas de la nación.

-La presidenta resaltó que este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8 % a través de los contratos privados otorgados previo al 2018.

- Pemex produce cerca de un millón 200,000 barriles diarios de hidrocarburos, lo que representa casi tres veces más de lo que se producía en 2018.

-Se ampliará la capacidad de generación eléctrica del Estado mexicano de 54,823 a 77,000 megawatts en el sexenio con 40 plantas nuevas.

- La inversión de CFE, en 2025, es de 90,000 millones de pesos.

Tags

Claudia Sheinbaum Gobierno federal Seguridad pública

