¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en su primer informe? Discurso completo en Palacio Nacional

Este año la inversión es de 18,000 millones de pesos que se complementa con una inversión privada de 5 mil 600 millones.

Estimamos que, para el sexenio, estos proyectos de puerto representan una inversión pública de 142,000 millones y de 264,000 millones de pesos de inversión privada.

La Cuarta Transformación tiene como sello la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex y de CFE como empresas de la nación, 36 años de desmantelamiento y endeudamiento van quedando en el pasado.

Pemex presentó recientemente su Plan Estratégico 2025-2035 que garantiza su viabilidad económica, ambiental y social. En este año se producen 1.8 millones de barriles diarios a través de Pemex y 8 por ciento a través de los contratos privados, previos al 2018.

El Plan Estratégico, así como instrumentos financieros desarrollados por la Secretaría de Hacienda, Banobras y Nafinsa, nos han permitido atender los vencimientos de deuda, la deuda a proveedores y garantizar una inversión de 250 mil millones de pesos para este año.

Para aquellos que decían “que no se invirtiera en refinerías”, les informo que, gracias a la compra de la refinería Deer Park, en Texas, a la construcción de la Refinería Olmeca, que está operando al 100 por ciento, y a la Planta Coquizadora de Tula que ya está en operación, Pemex produce cerca de un millón 200 mil barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi 3 veces más de lo que se producía en 2018.

La producción de fertilizantes, que fue recuperada en la administración anterior, aumentó en 17 por ciento respecto al 2024.

Y reiniciamos operaciones en las plantas petroquímicas que, al cierre del año, al cierre del 2025, en Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque estarán produciendo: 44 mil toneladas de óxido de etileno, 43 mil toneladas de polietileno, 75 mil toneladas de xilenos y amonia, y 970 mil toneladas de amoniaco.

La petroquímica de Pemex está de vuelta. A través de inversión mixta se recupera la Planta de Escolín para producir más urea. Nos propusimos ampliar la capacidad de generación eléctrica del Estado mexicano de 54 mil 823 a 77 mil megawatts en el sexenio con 40 plantas nuevas.

Al concluir el 2025, habremos puesto en operación, de las plantas que venían del sexenio del Presidente Lopez Obrador, cuatro plantas nuevas de generación eléctrica con una capacidad de 2 mil megawatts adicionales, y el próximo año serán otros 350, pero ya iniciaron las licitaciones para los nuevos proyectos de inversión.

Por su parte, la generación privada cuenta hoy con una capacidad instalada de 29 mil 344 megawatts y tendrá una expansión de por lo menos 6 mil megawatts adicionales.

Asimismo, estamos aumentando la capacidad de transmisión de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional con 16 proyectos este año.

El monto total de la inversión de CFE, en 2025, es de 90,000 millones de pesos. Repito: cuando no hay corrupción, como en los gobiernos de la Transformación, alcanza para más.

Cumpliremos con el Compromiso de Reducción de Emisiones para 2030, con 35 por ciento de generación renovable.

Para garantizar la justicia energética, CFE electrifica a comunidades indígenas de la Sierra de Durango e impulsa, junto con la Secretaría de Bienestar, el programa de Estufas Eficientes de Leña para los hogares de las comunidades purépechas de Michoacán.

Presentamos, en 2024, el fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad y Justicia. Contempla cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de investigación e investigación y Coordinación entre todos los órganos de gobierno.

Con el Gabinete de Seguridad nos reunimos todos los días a las 06:00 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia.

Para que no haya ninguna duda, la política de Construcción de la Paz se decide soberanamente en México; nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados.

En 11 meses hemos reducido el homicidio doloso en 25 por ciento; es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024.

La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 75 por ciento, en Guanajuato del 60 por ciento, en Estado de México del 45 por ciento, en Nuevo León del 70 por ciento, en Baja California del 36 por ciento, en Tabasco del 48 por ciento y en Colima del 33 por ciento.

En cuanto a delitos de alto impacto, la reducción nacional en 11 meses es de 20 por ciento, pero en robo de vehículo con violencia es del 31 por ciento y en feminicidio la reducción es del 34 por ciento.

Hace unos meses —ya vamos a terminar—, lanzamos la Estrategia Nacional contra la Extorsión y presentamos una reforma constitucional para que en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima.

Abrazando a las y los jóvenes para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores.

Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso.

Agradezco encarecidamente, y de corazón, al general secretario, Ricardo Trevilla Trejo, y al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, su profesionalismo, su lealtad y su patriotismo. Así como a la secretaria Rosa Icela, al secretario Omar García Harfuch y a todo su equipo, su entrega incondicional para llegar a estos resultados; agradezco también al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Han sido 11 meses de arduo trabajo y quiero aprovechar para agradecer también a todo mi Gabinete, a todo el Gabinete del Gobierno de México: a Edgar Amador, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a Luz Elena González, a Julio Berdegué, Ariadna Montiel, David Kershenobich, Mario Delgado, Rosaura Ruiz, Jesús Esteva, Pepe Merino, Citlalli Hernández, Edna Vega, Marath Bolaños, Ernestina Godoy, Raquel Buenrostro, Alicia Bárcena, Claudia Curiel y Josefina Rodríguez.

También aprovecho para agradecer a Zoé, Martí, Octavio, Víctor, Emilia, Jesús, Lázaro Cárdenas, Carlos Augusto, Luisa, y a todas y todos los que formamos parte del Gobierno de México. Agradezco a las y los gobernadores su apoyo.

Amigas y amigos: Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor.

Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo.

Tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí.

México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso. Y hoy, que inicia el Mes de la Patria, cuando conmemoramos con orgullo nuestra independencia decimos con fuerza y alegría: somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria.

¡Que viva la grandeza de México!

¡Que viva México! ¡Que viva México!

¡Que viva México!