Sheinbaum lanza spots rumbo a primer informe; destaca programas sociales

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta informó que este 25 de agosto se iniciaría con la emisión de los spots en medios de comunicación y por redes sociales.

“Ya hoy salen los spots, por cierto, del informe, ahí para que estén pendientes”, anunció.

En el spot sobre programas sociales, la presidenta recuerda que ya son ley los programas como Pensión Adulto Mayor, apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria, y resalta la creación de sus tres nuevos programas la pensión bienestar para mujeres, Salud casa por Casa y becas para educación secundaria.

En un segundo spot, la presidenta aborda el tema de salud en el que asegura que no es “un negocio”, sino un derecho de calidad y gratuito.“Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos”, dice.

Además, resalta su nuevo programa Rutas de la Salud, mediante el cual se entregan medicamentos. La semana pasada se puso en marcha el nuevo mecanismo mediante el que se entregarán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8, 061 Unidades Médicas del IMSS Bienestar en 23 estados.

