Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum lanza spots rumbo a primer informe; destaca programas sociales

Este lunes inició la difusión de los spots con motivo del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien emitirá un mensaje a los mexicanos el próximo lunes.
lun 25 agosto 2025 06:00 PM
primer-informe.jpg
En sus spots, la presidenta Claudia Sheinbaum resalta avances en materia de salud y programas sociales.

A una semana de que la presidenta Claudia Sheinbaum presente su primer informe de gobierno, inició la transmisión de los spots en los que destaca avances en materia de salud y programas sociales.

“El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaban hoy llega directo al 82% de las familias”, dice uno de los spots en el que resalta la entrega de programas sociales.

Publicidad

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta informó que este 25 de agosto se iniciaría con la emisión de los spots en medios de comunicación y por redes sociales.

“Ya hoy salen los spots, por cierto, del informe, ahí para que estén pendientes”, anunció.

En el spot sobre programas sociales, la presidenta recuerda que ya son ley los programas como Pensión Adulto Mayor, apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria, y resalta la creación de sus tres nuevos programas la pensión bienestar para mujeres, Salud casa por Casa y becas para educación secundaria.

Te recomendamos:

1-de septiembre-2025
presidencia

Así será el primer informe de Claudia Sheinbaum: temprano y sin ir al Congreso

En un segundo spot, la presidenta aborda el tema de salud en el que asegura que no es “un negocio”, sino un derecho de calidad y gratuito.“Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud y estamos equipando 256 quirófanos”, dice.

Además, resalta su nuevo programa Rutas de la Salud, mediante el cual se entregan medicamentos. La semana pasada se puso en marcha el nuevo mecanismo mediante el que se entregarán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8, 061 Unidades Médicas del IMSS Bienestar en 23 estados.

Publicidad

El tercer spot publicado este lunes se refiere a los principios y causas del gobierno. Grabado en una zona arqueológica, en el mensaje la presidenta

“Nos guían las grandes culturas originarias, nuestra historia y la máxima de que por el bien de todas y todos primeros los pobres”.

Conoce más:

Claudia Sheinbaum presenta su primer informe con dos eventos: ¿cuándo y dónde son?
presidencia

Sheinbaum ofrecerá informe de gobierno en el Zócalo el 1 de octubre

El próximo lunes, la presidenta emitirá un mensaje en Palacio Nacional para informar sobre los avances y desafíos de los primeros 11 meses de su gestión.

El 1 de octubre tiene previsto un informe en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de su primer año de toma de posesión.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Secretaría de Salud Programas Sociales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad