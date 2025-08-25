Si “El Mayo” Zambada acusa tiene que presentar las pruebas, dice Sheinbaum

Este lunes 25 de agosto se realizará la audiencia de “El Mayo” ante un tribunal de Nueva York, en la que se prevé que se declarare culpable de delitos federales. En septiembre pasado, el mexicano se declaró inocente de 17 cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.

Zambada fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024, luego de que fuera llevado a Texas con engaños por uno de los hijos de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En su mañanera de este lunes, la presidenta también aclaró que el gobierno de Estados Unidos no aportó más información sobre la detención de Zambada, quien hace meses aseguró fue llevado en contra de su voluntad hacia Estados Unidos.

“No han entregado nueva información, ni a la FGR ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores. Vamos a esperar hoy”, expuso.

Desde el gobierno del expresidente López Obrador, México solicitó detalles sobre la detención de Zambada y de la participación de autoridades estadounidenses, sin embargo, hasta ahora no han informado.