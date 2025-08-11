“El desafío que tiene el Estado mexicano es regresar a un acuerdo. En la pasada administración se firmó el Entendimiento Bicentenario, pero ahora no tenemos. Si no se encauza esta relación en un acuerdo, en un convenio de colaboración, vamos a estar sujetos cada mes a amenazas de aranceles”, explica José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte.

Yadira Gálvez, profesora de la UNAM e investigadora asociada al Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, explica que la seguridad es un asunto tan complejo que requiere de cooperación binacional y recuerda que en uno de los momentos de mayor colaboración entre México y Estados Unidos se firmó la Iniciativa Mérida, sin embargo, desde hace algunos años, la relación está marcada por la desconfianza.

“En un punto muy alto de relación se firmó la Iniciativa Mérida, pero luego pasó a un punto donde disminuye el entendimiento a nivel incluso de narrativa presidencial con todos los vaivenes que hubo durante los dos gobiernos pasados. Hemos tenido momentos muy álgidos y estamos ante un momento crítico porque para el gobierno de Donald Trump es prioridad atender la crisis profunda de consumo de una droga, el fentanilo”, sostiene.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el tratado está prácticamente listo, solo requiere de la firma de ambas administraciones y ha adelantado algunos aspectos clave del entendimiento: respeto a la soberanía, a la territorialidad, confianza mutua y cooperación y colaboración.

Cooperación contra el crimen

La seguridad entre México y Estados Unidos es un asunto primordial en la relación, sin embargo, a partir del año 2001 y los atentados terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, los esfuerzos entre ambos países se convirtieron en un elemento crucial por lo que se ha buscado colaboración y cooperación.

Entre 2007 y 2021 estuvo vigente la Iniciativa Mérida que tenía como propósito combatir al narcotráfico y crimen organizado mediante capacitación y equipamiento a autoridades mexicanas. Sin embargo, la polémica lo rodeó debido a que se incluyó el operativo “Rápido y Furioso” mediante el cual ingresaron más de 2,000 armas a México a las que se les colocaron chips de rastreo para conocer el modus operandi de organizaciones criminales pero que solo empoderaron su capacidad de fuego.