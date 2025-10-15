“No se pueden cumplir todas las demandas”, dice Sheinbaum a trabajadores del SAT

Desde la mañana del martes, trabajadores de confianza del SAT iniciaron una protesta de “brazos caídos” y realizaron bloqueos en la Ciudad de México para pedir que se les pague el retroactivo salarial correspondiente al 2025.

Este miércoles, la presidenta subrayó que en la protesta participaron pocos empleados, pues de los 25,000 que conforman la plantilla laboral del SAY, solo 400 se manifestaron.

“Ni siquiera se cerraron completamente (las oficinas). El SAT tiene alrededor de 25,000 trabajadores y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores”, detalló.

La presidenta informó que Antonio Martínez, director del SAT, sostendrá un diálogo con los empleados que exigen mejoras salariales.

Sin embargo, expuso que se analizará si hay alguna solicitud hecha por los trabajadores que pueda ser atendida.

“Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios, entonces no es fácil subir a un trabajador de una institución, sino se le sube a todos. Estamos viendo la posibilidad de reclasificar, se está viendo algunas opciones, pero pues tiene que entrar en el diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores realmente son muy pocos”, destacó.