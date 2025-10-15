Publicidad

presidencia

“No se pueden cumplir todas las demandas”, dice Sheinbaum a trabajadores del SAT

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno revisará si alguna petición de los empleados inconformes puede ser atendida; anunció una reunión con el director Antonio Martínez.
mié 15 octubre 2025 10:35 AM
sat-paro.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró revisarán las demandas de los trabajadores del SAT que se manifestaron el martes para determinar cuáles se pueden cumplir. (Fotos: Presidencia de México/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se pueden cumplir todas las demandas de los trabajadores inconformes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes el martes se manifestaron para exigir un salario digno y mejores condiciones laborales.

“Hay demandas que no se les pueden cumplir porque no hay ningún servidor público que tenga gastos médicos privados, ni la presidenta (tiene)”, señaló la mandataria federal en su conferencia de prensa.

Desde la mañana del martes, trabajadores de confianza del SAT iniciaron una protesta de “brazos caídos” y realizaron bloqueos en la Ciudad de México para pedir que se les pague el retroactivo salarial correspondiente al 2025.

Este miércoles, la presidenta subrayó que en la protesta participaron pocos empleados, pues de los 25,000 que conforman la plantilla laboral del SAY, solo 400 se manifestaron.

“Ni siquiera se cerraron completamente (las oficinas). El SAT tiene alrededor de 25,000 trabajadores y son 400 trabajadores quienes han manifestado solicitudes. Estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación de los salarios de gastos médicos mayores”, detalló.

La presidenta informó que Antonio Martínez, director del SAT, sostendrá un diálogo con los empleados que exigen mejoras salariales.

Sin embargo, expuso que se analizará si hay alguna solicitud hecha por los trabajadores que pueda ser atendida.

“Se va a revisar. En el gobierno hay tabuladores de salarios, entonces no es fácil subir a un trabajador de una institución, sino se le sube a todos. Estamos viendo la posibilidad de reclasificar, se está viendo algunas opciones, pero pues tiene que entrar en el diálogo el director del SAT o su equipo con estos trabajadores realmente son muy pocos”, destacó.

