"El Mayo" Zambada se declarará culpable de varios delitos en Estados Unidos por estas razones

"La vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración", dice una orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa contra Zambada detenido desde el 25 de julio de 2024.

Con el acuerdo entre Zambada y la justicia estadounidense, se evitaría que el narcotraficante mexicano vaya a juicio. Además puede enfrentar una pena más liviana que la cadena perpetua que se dictó a su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Antes, Zambada se declaró inocente de los 17 cargos que enfrenta, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo.

