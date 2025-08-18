"El Mayo" Zambada se declarará culpable de varios delitos en Estados Unidos por estas razones

Incluso, solicitó la intervención del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para ser regresado a México y advirtió que la relación entre México y Estados Unidos podría colapsar.
"Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países”, dice un escrito presentado en el Consulado General de México en Nueva York.
El hombre de 77 años argumentó que su traslado a Estados Unidos fue irregular y aseguró que fue secuestrado por uno de los hijos de su exsocio.
Respecto a los acuerdos que llegó el gobierno de Estados Unidos con narcotraficantes mexicanos, la presidenta Sheinbaum los rechazó porque asegura que implican incongruencia entre el discurso y los hechos.
*Con información de AFP.