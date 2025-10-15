Jurisprudencia determinará en qué casos se aplicará reforma al amparo: Sheinbaum

Tras 16 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a Ley de Amparo, en la que se revivió el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, dice la reserva aprobada por Morena y aliados.

Durante la madrugada, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la motivación de esta modificación en materia de retroactividad son los créditos fiscales que empresarios poderosos, dijo, se resisten a pagar.

Monreal detalló que existen 2,073 créditos fiscales de empresarios "poderosos" y 2,066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, por un monto que supera los 100,000 millones de pesos tan solo este año.

Sobre la modificación de dicho transitorio, la presidenta aseguró que lo aprobado por los legisladores es prácticamente la misma propuesta que presentó hace unos días el ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

Afirmó que, si bien falta que se aprueben los cambios por el Senado de la República, el derecho de amparo está garantizado para los ciudadanos.

“Todavía ayer la Cámara de Diputados hizo algunas observaciones, cambiaron algunos puntos que los diputados consideraron que era necesario modificar, tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, fue modificado para que se quedara como está actualmente, es decir, que sí puede haber suspensión provisional, hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica por lo que me informaron hoy", abundó.

"Digamos se garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante y ya pasaría la Cámara de Senadores para su aprobación ya veremos pues la discusión con los senadores”.