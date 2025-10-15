Publicidad

Jurisprudencia determinará en qué casos se aplicará reforma al amparo: Sheinbaum

Al hablar de la retroactividad de la norma, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la jurisprudencia de la Corte especifica en qué casos "se aplicarán los nuevos procedimientos" aun cuando no sean recientes.
mié 15 octubre 2025 09:44 AM
Sheinbaum-ley-amparo (2).jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que lo aprobado por diputados es prácticamente la misma propuesta que presentó el exministro Arturo Zaldívar. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los ajustes aprobados por diputados a la Ley de Amparo impliquen retroactividad. No obstante, reconoció, las modificaciones a dicha norma podrán aplicarse en los casos que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No (significa retroactividad), repito, en el transitorio queda redactado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en la Nación", sostuvo Sheinbaum en su conferencia matutina de este miércoles.

“La antigua Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte, a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo. Repito: basado en la jurisprudencia de la Corte y qué casos se aplica la ley anterior”, recalcó.

Tras 16 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a Ley de Amparo, en la que se revivió el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad.

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, dice la reserva aprobada por Morena y aliados.

Durante la madrugada, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que la motivación de esta modificación en materia de retroactividad son los créditos fiscales que empresarios poderosos, dijo, se resisten a pagar.

Monreal detalló que existen 2,073 créditos fiscales de empresarios "poderosos" y 2,066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, por un monto que supera los 100,000 millones de pesos tan solo este año.

Sobre la modificación de dicho transitorio, la presidenta aseguró que lo aprobado por los legisladores es prácticamente la misma propuesta que presentó hace unos días el ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

sheinbaum-ley-amparo.jpeg
Sheinbaum rechaza retroactividad en Ley de Amparo: “Hay que respetar la Constitución”

Afirmó que, si bien falta que se aprueben los cambios por el Senado de la República, el derecho de amparo está garantizado para los ciudadanos.

“Todavía ayer la Cámara de Diputados hizo algunas observaciones, cambiaron algunos puntos que los diputados consideraron que era necesario modificar, tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, fue modificado para que se quedara como está actualmente, es decir, que sí puede haber suspensión provisional, hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica por lo que me informaron hoy", abundó.

"Digamos se garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante y ya pasaría la Cámara de Senadores para su aprobación ya veremos pues la discusión con los senadores”.

