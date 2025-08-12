Sheinbaum acudirá a toma de protesta de la nueva Corte

El próximo lunes 1 de septiembre los nueve ministros electos por voto popular tomarán protesta. Tendrán tres ceremonias:

En el Senado. Rendirán protesta ante los senadores, los cuales, hasta antes de ser electos por voto ciudadano, eran quienes decidían al ministro a elegir de una terna enviada por el presidente de la República.

Instalación. Los ministros tendrán otro acto cuando se reúnan en el pleno de la Corte y den inicio a su primer periodo de sesiones.

Bastón de mando. Los nueve ministros recibirán un bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

En su conferencia de este martes, la presidenta informó que también decidió invitar a los ministros al que será su primer informe de Gobierno, el cual se realizará por la mañana en Palacio Nacional.

“Sí, voy a invitar a las y los nueve, a las cinco mujeres y los cuatro hombres, formalmente, ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche”, indicó.

Con la elección y llegada de nueve ministros, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial iniciará una nueva etapa, luego de las confrontaciones y no invitaciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de la Presidencia de Sheinbaum.