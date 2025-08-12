Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum acudirá a toma de protesta de la nueva Corte

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que también invitará a los nueve ministros a su primer informe de gobierno, el cual se realizará el lunes 1 de septiembre.
mar 12 agosto 2025 11:08 AM
sheinbaum-ministros-corte.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya fue invitada a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la noche del 1 de septiembre acudirá a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual será encabezada por Hugo Aguilar.

“El otro día dije que no me habían invitado todavía y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta”, aseguró.

Publicidad

El próximo lunes 1 de septiembre los nueve ministros electos por voto popular tomarán protesta. Tendrán tres ceremonias:

En el Senado. Rendirán protesta ante los senadores, los cuales, hasta antes de ser electos por voto ciudadano, eran quienes decidían al ministro a elegir de una terna enviada por el presidente de la República.

Instalación. Los ministros tendrán otro acto cuando se reúnan en el pleno de la Corte y den inicio a su primer periodo de sesiones.

Bastón de mando. Los nueve ministros recibirán un bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

Conoce más:

mininistras-ministros-corte-sheinbaum
México

Ministras y ministros de la Corte acuden a la toma de protesta de Sheinbaum

En su conferencia de este martes, la presidenta informó que también decidió invitar a los ministros al que será su primer informe de Gobierno, el cual se realizará por la mañana en Palacio Nacional.

“Sí, voy a invitar a las y los nueve, a las cinco mujeres y los cuatro hombres, formalmente, ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche”, indicó.

Con la elección y llegada de nueve ministros, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial iniciará una nueva etapa, luego de las confrontaciones y no invitaciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de la Presidencia de Sheinbaum.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Ministros conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad