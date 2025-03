"Campo de exterminio" en Jalisco evidencia crisis forense y violencia extrema

Control del crimen

Francisco Rivas, del ONC, alerta que, independientemente de los números, que reflejan condiciones "no tan graves de violencia" como en otras entidades, Jalisco está penetrado por el crimen organizado desde hace décadas.

"No necesariamente la forma en que debemos medir el desempeño institucional y los niveles de violencia están asociados solo a los índices delictivos, en este caso tiene que ver con la presencia y el control absoluto de negocios ilícitos y de la misma 'autoridad' por parte de la delincuencia organizada", sostiene.

Para muestra, indica el experto, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, que nació en la entidad y ya tiene presencia en gran parte del país, además de naciones del extranjero como Estados Unidos.

"Creció de manera sustancial y en poco tiempo llegó a combatirle a Sinaloa. No es un tema solo de un campo de exterminio, que es terrible, pero lo que nos exhibe es un problema mucho más grave. Aunque quieren decirnos que las cosas van muy bien en materia de seguridad, pues no es cierto", recalca.

Sobre el hallazgo del llamado "capo de exterminio" en Teuchitlán, el especialista criticó que las autoridades locales y federales, por omisiones, no revisaron correctamente el predio cuando lo intervinieron en septiembre pasado.

"No dudo que hayan entrado y que no hayan revisado bien, (pero) eso no exime una fiscalía, a un gobierno ¿Cómo estás hacendo tu trabajo? Quiere decir que, o no te interesaba, o no tenías las competencias para hacerlo, no no tenías los insumos para hacerlo... cualquiera que sea la respuesta es absolutamente negativa", señala.

Rivas alerta que este caso nuevamente evidencia no solamente que los colectivos hacen el trabajo del Estado, sino también el mal desempeño institucional.

"No es porque las autoridades hayan asumido con responsabilidad el tema, no es que realmente se haya hecho un trabajo por dar acceso a la justicia a quienes no encuentran a un ser querido", observa.

Crisis de impunidad y forense

Ernesto López Portillo, señala que el hallazgo del crematorio clandestino de Teuchitlán expone una crisis de inseguridad, impunidad y complicidad entre grupos criminales y autoridades, lo que a su vez ha desencadenado una crisis forense.

El investigador de la Ibero refiere que, pese a los diversos episodios violentos que se han vivido en otros años, estos solo provocan mensajes que se pierden con el tiempo y no provocan cambios sustanciales en la estrategia de seguridad que genere cambios estructurales.

Subraya que la respuesta del Estado a este y otros eventos violentos ha sido ineficaz a pesar de múltiples reformas legales, la creación de leyes y el endurecimiento de penas.

“México ha obtenido todos los poderes legales para perseguir a la delincuencia, pero la impunidad se mantiene. Eso significa que lo que está colapsado es la rendición de cuentas", asevera.