Seguridad y cooperación, los temas en la agenda Sheinbaum y el presidente Arévalo

En el encuentro se hablará "sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa a ambos países", dijo este viernes Sheinbaum, quien llegó a Guatemala en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

La reunión se desarrolla en la isla de Flores, en el lago Petén Itzá de la región guatemalteca de Petén, fronteriza con México y Belice.

Sheinbaum adelantó que también abordaría con Arévalo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que busca complementarse con el Canal de Panamá.

Arévalo, por su parte, indicó que conversaría con su par mexicana sobre "temas de enorme importancia para Guatemala como energía, migración, seguridad, infraestructura, ambiente y agricultura".

"México es un aliado sólido en todas estas temáticas", comentó.

El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, remarcó que "el tema de seguridad, es el tema de seguridad fronteriza".

Martínez destacó que tras la incursión de los policías mexicanos, que terminó con cuatro presuntos criminales muertos, hubo una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación (Interior) de ambos países.