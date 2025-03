FGR investigará crematorio en Jalisco; cuestiona que autoridades no supieran

La Fiscalía General de la República (FGR) realizará una investigación previo a decidir si atrae el caso sobre el crematorio clandestino hallado en Jalisco, pues el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que no es creíble que las autoridades municipales y estatales no tuvieran conocimiento de este sitio.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer, es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso, es decir no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por autoridades locales de ese municipio y del estado”, dijo.