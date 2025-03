Crematorios clandestinos, práctica recurrente entre cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes al crematorio clandestino y dijo que se debe indagar lo ocurrido en el lugar.

“Obviamente es terrible. Ahora corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías y en su momento a los Tribunales o al Poder Judicial pues investigar y ver en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, un primer… un no sé si fue cateo o exactamente, la Fiscalía estatal ¿Por qué después no resguardaron el lugar?”, señaló.

La presidenta dijo que se tiene “que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. El gobernador (Pablo Lemus), hay que decirlo, también está en esto, está muy en contacto con el secretario de Seguridad y con la Fiscalía General de la República, si es necesario atraer el caso, lo están revisando”.

El gobernador Lemus informó que ya están las investigaciones en la Fiscalía del estado, pero no se descarta que el caso se atraído por la FGR.

El fiscal del estado, Salvador González, justificó que no se hubieran hallado las fosas antes:

“Es un rancho bastante grande, si recuerdan en aquel entonces hubo 10 detenidos, liberaron a dos personas, se hizo una búsqueda en ciertas partes desde luego del rancho, se encontraban algunos restos, sin embargo, no se pudo procesar todo el rancho porque son bastantes hectáreas”.

Políticos de diversos partidos se sumaron a la alarma por el nivel de violencia que develó el hallazgo de los crematorios.

El líder nacional del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, escribió en redes criticar la acción de las autoridades:

El horror que hemos visto en Jalisco nos rompe el alma. Un campo de exterminio en pleno territorio mexicano, un lugar donde la vida dejó de valer, donde la desesperación de cientos de familias se convirtió en cenizas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuánto más debemos soportar?



Cada… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 10, 2025

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, lamentó que en una investigación previa en el Rancho Izaguirre haya ignorado la existencia de las fosas y respaldó a los colectivos.

“Lamentable que las autoridades locales que ya habían investigado el predio hayan sido omisos en la localización de restos humanos. Los mexicanos estamos cansados de vivir con miedo”, expuso.

El senador Manlio Fabio Beltrones, representante por Sonora, informó en X que presentará una iniciativa de reforma legal para que los colectivos de personas buscadoras sean reconocidos como auxiliares oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda .