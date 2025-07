Claudia Sheinbaum va por reforma electoral con el Plan A y B de AMLO; expertos adviertes riesgos

Arturo Sánchez, exconsejero electoral y catedrático del Tecnológico de Monterrey, advierte que la iniciativa que ya adelantó la presidenta traerá como consecuencia el debilitamiento tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos.

La propuesta (...) no representa un verdadero fortalecimiento de la vida democrática, al contrario, se debilita la institución electoral, se debilita a los partidos políticos, se debilita el Consejo (del INE) en lugar de tener más herramientas para su fortalecimiento y desarrollo”. Arturo Sánchez, exconsejero del INE.

En días pasados, Sheinbaum dio detalles de su propuesta de reforma electoral y anunció que un grupo de trabajo ya prepara la propuesta legislativa, que toma como hoja de ruta los postulados de López Obrador.

“Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos. Que las elecciones no sean tan caras en nuestro país. Que se generan los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos. Que la representación proporcional de los partidos políticos se genere de una manera distinta, que no sean las listas de plurinominales”, anunció Sheimbaum el 4 de julio.

Javier Rosiles, catedrático de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán y experto en temas electorales, sostiene que la presidenta quiere concluir con el pendiente que dejó López Obrador, pero con una propuesta "recargada".

“La reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum es realmente la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero recargada. Claramente se enmarca dentro de la lógica que había propuesto el expresidente López Obrador, pero ahora hay una condición muy importante y que no se cumplía durante el primer sexenio de la llamada cuarta transformación, que es la comodidad de la mayoría calificada”, afirma el también columnista de Expansión Política.

Los intentos de AMLO

La reforma electoral fue una de las modificaciones constitucionales que no pudo concretar López Obrador, aunque lo intentó en tres ocasiones.

En abril de 2022, el entonces presidente presentó su primera iniciativa conocida como el “Plan A”, con la que estimaba ahorros por más de 20,000 millones de pesos e incluía aspectos como convertir al INE en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.

Esta iniciativa no fue aprobada, por lo que en noviembre de 2022 presentó otra, conocida como “el Plan B”. Se trató de un conjunto de modificaciones para recortar el costo de las elecciones; eliminar la "burocracia dorada"; suprimir oficinas distritales y áreas administrativas del INE, y reducir 50% el financiamiento a los partidos.

Sin embargo, al año siguiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del paquete de reformas.

Antes de concluir su gobierno, en febrero de 2024 en el último paquete de iniciativas que envió al Poder Legislativo, el entonces mandatario propuso la reducción de presupuesto para campañas y partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, eliminar las candidaturas plurinominales y que los consejeros y magistrados de organismos electorales sean electos por voto popular.

El “Plan C” era que, al conseguir mayoría en el Congreso, su reforma pasara, pero no fue así, por lo que se quedó como un pendiente que retomará la presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, expertos coinciden que habrá más retrocesos que avances con la que sería la tercera reforma electoral en las últimas dos décadas.