Ken Salazar deja México alejado de Sheinbaum y por la puerta de atrás

Este 7 de enero, Ken Salazar deja la representación de Estados Unidos en México y lo hace alejado del gobierno de Claudia Sheinbaum. En los más de tres años que estuvo en el país pasó de ser un diplomático cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a tener una marcada distancia con la administración federal, cuya relación tuvo como intermediario al canciller Juan Ramón de la Fuente.

"No me arrepiento de nada. Me voy sintiendo que llevamos un trabajo fuerte y bueno. Un trabajo que se debía llevar entre los dos países de más consecuencia en el mundo y espero que ese trabajo continúe. Yo me voy a mi rancho", aseguró Salazar este lunes, en su última conferencia como representante del gobierno demócrata de Joe Biden.