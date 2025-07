La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al gobierno de Estados Unidos pues dijo que por un lado declaró como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs) a cárteles de la droga mexicanos, entre ellos, el de Sinaloa, y por otro, busca llegar a acuerdos como el que se prevé con Ovidio Guzmán López, integrante de la facción "Los Chapitos".

“Esta posición no se entiende muy bien del gobierno de los Estados Unidos porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, entonces, ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?”, planteó este viernes en su conferencia de prensa.