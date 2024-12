"Si la autoridad que ha sido elegida por el pueblo no atiende personalmente el gabinete todos los días, es difícil coordinar todas las fuerzas: no solo es una presentación del parte policíaco del día anterior, y para que haya coordinación tiene que haber una cabeza, no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado”, dijo la presidenta.

“Ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente se nota, ahí donde no se atiende siempre hay problemas, y uno puede pensar que con atender una vez a la semana es suficiente, pero no, no es suficiente, hay que estar diario”, agregó.

“Es indispensable que ustedes asuman esa responsabilidad, la coordinación no se puede dar si no está la cabeza". Claudia Sheinbuam

Sheinbaum Pardo también adelantó que en 2025 se reunirá con presidentes municipales del país para impulsar un programa similar al de “Senderos Seguros”, que se implementó en la Ciudad de México y que ahora se llamará "Senderos de Paz", con el propósito de iluminar caminos rurales y urbanos y ofrecen condiciones para que las mujeres y las niñas caminen libres.

La presidenta reiteró que la estrategia de seguridad de su gobierno se basa en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas.