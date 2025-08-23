Publicidad

presidencia

“Acapulco está de pie”: Sheinbaum pone en marcha el Marinabús en Guerrero

La presidenta de México presentó este sistema de transporte que dijo, impulsará tanto el turismo como la economía local del puerto.
sáb 23 agosto 2025 11:15 AM
marinabus
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento del Marinabús.

“Acapulco está de pie”, aseguró este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al inaugurar el Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo que permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable.

Durante el evento de abanderamiento del Marinabús, la mandataria federal recordó que Acapulco fue azotado en los últimos por dos huracanes: "Otis" en 2023 y "John" en 2024, los cuales provocaron una devastación en hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, así como en redes eléctricas y el colapso del sistemas de agua potable.

Sheinbaum resaltó que, a 11 meses de los estragos de John, el gobierno federal ha avanzado en la reconstrucción del puerto: 150,00 viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación, además de que realizó la reparación de escuelas, clínicas y hospitales; mientras que, en todo el estado, se trabaja en la recuperación de 72 puentes y 58 tramos carreteros.

“El Marinabús forma parte de esta visión. Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable; beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y, con ello, fortalecerá la economía local. Además, tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no solo protege nuestros mares, sino que también, con disciplina y entrega, ayuda a construir bienestar para el pueblo de México”, expresó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que el futuro se construye con la fuerza del pueblo y con el compromiso de un gobierno que "no falla, que no abandona y que siempre cumple".

“Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país: ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”, concluyó.

El Marinabús es un proyecto de la Secretaría de Marina que se desarrolla en Guerrero y conectará Puerto Márquez con Acapulco a través de una flotilla de embarcaciones.

