“Acapulco está de pie”: Sheinbaum pone en marcha el Marinabús en Guerrero

“Acapulco está de pie”, aseguró este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al inaugurar el Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo que permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable.
Durante el evento de abanderamiento del Marinabús, la mandataria federal recordó que Acapulco fue azotado en los últimos por dos huracanes: "Otis" en 2023 y "John" en 2024, los cuales provocaron una devastación en hoteles, viviendas, escuelas, hospitales, así como en redes eléctricas y el colapso del sistemas de agua potable.