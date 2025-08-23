“Acapulco está de pie”: Sheinbaum pone en marcha el Marinabús en Guerrero

Sheinbaum resaltó que, a 11 meses de los estragos de John, el gobierno federal ha avanzado en la reconstrucción del puerto: 150,00 viviendas recibieron apoyo directo para su rehabilitación, además de que realizó la reparación de escuelas, clínicas y hospitales; mientras que, en todo el estado, se trabaja en la recuperación de 72 puentes y 58 tramos carreteros.

“El Marinabús forma parte de esta visión. Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable; beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y, con ello, fortalecerá la economía local. Además, tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no solo protege nuestros mares, sino que también, con disciplina y entrega, ayuda a construir bienestar para el pueblo de México”, expresó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que el futuro se construye con la fuerza del pueblo y con el compromiso de un gobierno que "no falla, que no abandona y que siempre cumple".