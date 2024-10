Sheinbaum: "Mi responsabilidad es llevar a México por el sendero de la paz"

Sheinbaum se comprometió a defender a México y a defender los principios que Andrés Manuel López Obrador instauró: "No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México".

“Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México en esta plaza, maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, no robar y nunca traicionar el pueblo de México”, dijo al finalizar su discurso de más de una hora en el que presentó los primeros 100 compromisos de su administración.

Lee: Biografía de Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México

La primera mujer en llegar a la Presidencia de México aseguró que tiene clara la responsabilidad que le depositaron los mexicanos el pasado 2 de junio en las urnas, por lo que se comprometió a entregar su alma en el ejercicio de su Gobierno.

“Me comprometo ante ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mi misma por el bienestar de pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre México, me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación”, subrayó.

Al recordar en diferentes ocasiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum también se comprometió a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y gobernar con humildad y a mantener el contacto con los ciudadanos en las diversas plazas públicas.