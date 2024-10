"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", dijo Sheinbaum, ya con la banda verde-blanco y rojo colocada.

La ministra presidenta Norma Piña estuvo presente en la toma de protesta de Sheinbaum. (Foto: Raquel Cunha/REUTERS)

Ante López Obrador, Sheinbaum emitió su primer discurso como mandataria, en el que resaltó el lugar histórico que tiene el ahora expresidente.

''La historia y el pueblo lo ha juzgado: Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes. Es el dirigente político más importante de la historia reciente'', dijo.

''Es el mejor presidente de México. Él inició la revolución pacífica, la cuarta transformación de la vida pública. Nos ha pedido no poner monumentos, ni nombrar calles, pero no hace falta, usted estará siempre en el corazón del pueblo de México'', agregó.

Sheinbaum aseguró que López Obrador se retira de la vida pública para seguir luchando desde otra trinchera.

La mandataria destacó los logros de la administración saliente y dijo que los cambios en el país continuarán durante su sexenio.

''México es de mujeres y hombres libres, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que no están, pero que de ellos somos herederos. México es maravilloso, gracias a nuestros paisanos y nuestras paisanas'', expuso.

''México es un país maravilloso, por su pueblo resistente, sabio, y hoy empoderado. México es grandioso'', expresó.

Sheinbaum ya es la presidenta de México. (Foto: Diego Alvarez Esquivel)

Sheinbaum llamó a todos y todas a hacer una reflexión: ''evaluemos con datos duros qué pasó en estos seis años y con ellos respondamos: ¿cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo estamos menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que hay más bienestar? ¿Cómo hay récord de inversiones? Cambio el modelo del país''.

Sheinbaum dijo que México atraviesa una transformación profunda, llamada ''el humanismo mexicano''.

Además, Sheinbaum envió mensajes para los empresarios y para los integrantes del Poder Judicial. A los primeros les dijo que las inversiones estarán seguras en el país. A los segundos les pidió tranquilidad, pues sus derechos serán respetados ante la reforma.

''Se terminará la corrupción en el Poder Judicial. El pueblo decidirá. ¿Cómo va a ser autoritario dejar que el pueblo decida? En unos años todos y todas estaremos convencidos que fue una buena reforma'', dijo.

La mandataria destacó que los programas del Bienestar quedarán pronto plasmados en la Constitución mexicana para que nadie los pueda echar para atrás.

Claudia Sheinbum rindió protesta y recibió la Banda Presidencial para convertirse en la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Claudia Sheinbaum destacó el papel de las mujeres la historia mexicana y en los grandes acontecimientos mundiales.

''Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo las mujeres fuimos anuladas. Nos contaron una versión de la historia que quería hacernos creer que la humanidad era protagonizada por hombres. Las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México'', dijo.

Los legisladores de Morena y aliados corearon a la mandataria. ''¡Presidenta! ¡Presidenta!'', gritaron.

Sheinbaum aplaudió a las heroínas anónimas. ''Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, llegan las indígenas, llegan las bisabuelas, llegan nuestras tías, llegan las mujeres anónimas, que desde su hogar o calles, lucharon por este momento, llegan nuestras madres, nuestras hermanas. Llegan nuestras amigas y compañeras. Llegan nuestras hijas y llegan nuestras nietas'', enlistó.

''Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Llegan nuestros más grandes sueños y anhelos. Llega el pueblo de México, hombres y mujeres empoderadas. La transformación les dio libertad y nunca más se les podrá arrebatar'', abundó.

Sheinbaum abrazó a López Obrador al arribar a la parte alta de la Cámara de Diputados. (Imagen especial )

Al finalizar su primer mensaje como presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que gobernará para todos y todas, y que pondrá hasta su vida al servicio del pueblo y de la patria.

“Gobernare para todos y todas y tengan la certeza que pondré mi conocimiento, fuerza, historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria, tengo la certeza que consolidaremos juntos y juntas un México cada día más próspero libre, democrático, soberanos y justo, no les voy a defraudar. ¡Qué viva la Cuarta Transformación!”, mencionó.

Cuanto terminó el discurso de Sheinbaum, una comitiva acompañó a López Obrador a la salida del recinto legislativo para despedirlo.

El expresidente ha dicho que permanecerá unos días en la Ciudad de México antes de irse a la finca que le heredaron sus padres. Hoy finalizó su mandato.

Para recibir y despedir a las puertas de San Lázaro a la presidenta Claudia Sheinbaum se eligió a legisladoras mujeres. Son las senadoras Julieta Ramírez Edith López, Laura Itzel Castillo, Andrea Chávez, María Martina Cantú, Liseth Sánchez, y las diputadas Irma Juan Carlos Merylyn Pozos, Ana María Lomelí, Flor de María Esponda Torres, Diana Karina Barrera y Claudia Leticia Alcántara.