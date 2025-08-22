Gobierno lanza México Imparable: carreras en Chiapas, CDMX, Oaxaca y Chihuahua

En su conferencia matutina, la presidenta resaltó que el calificativo imparable es importante porque describe a las comunidades de México.

“México imparable es muy simbólico, representa por supuesto al pueblo Rarámuri, imparable y resistente a los pueblos originarios y representa a México porque México es imparable”, afirmó.

¿

Dónde y cuándo serán las carreras?

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez, atleta y líder del proyecto “México Imparable”, explicó que el proyecto consiste en un serial de carreras que fusionan el deporte con la identidad cultural y turismo consciente impacto social.

“En cada evento se celebra la diversidad del país y conecta con sus raíces recorriendo territorios emblemáticos”, afirmó.

Las cuatro sedes son:

Chiapas: La carrera se realizará el 14 de septiembre de 2025.

Ciudad de México: 7 de diciembre de 2025.

Oaxaca: 22 de marzo de 2026.

Chihuahua: 7 de junio de 2026.

Explicó que “México Imparable” tiene como objetivos impulsar el deporte el talento deportivo par lo que se apoyará con recursos económicos y logísticos a atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo profesional; promover la inclusión al crear un espacio participativo y representativo para todas y todos, así como despertar el orgullo nacional que implica celebrar la diversidad cultural y reconocer el valor de las raíces indígenas.

“Además busca consolidarse como un serial anual de carreras referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México”, indicó.

Cada una de las carreras está diseñada para activar economías locales, dar visibilidad a los pueblos originarios y promover el turismo local.

Los recursos que se recauden por las inscripciones y patrocinios se invertirán en el impacto social de las comunidades.

“Se van a invertir en un impacto social, incluyendo becas deportivas, eventos culturales gratuitos para fortalecer el tejido comunitario, apoyos en salud, educación, infraestructura, en iniciativas sostenibles. Cada serial no sólo deja huella en las y los corredores sino también en las comunidades que los reciben”, indicó