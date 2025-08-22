"Ya no voy a entrar en debate con la DEA", dice Sheinbaum tras dichos de Cole

De acuerdo con la agencia, el "Proyecto Portero", operación insignia de la DEA, busca desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.
Los ‘guardianes’ son esenciales para las operaciones criminales, pues dirigen el flujo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el traslado de armas y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.
Sheinbaum insistió en que este tipo de comunicaciones corresponden únicamente al gobierno estadounidense y que sus dependencias deciden qué y cómo informar. No obstante, subrayó que México actuará con transparencia y dará a conocer toda la información necesaria.
“Siempre decimos la verdad, el pueblo de México puede tener esa garantía, que siempre vamos a estar informando de manera transparente de todo, pero sí buscamos una coordinación y que no haya estos comunicados pues que dan una información que no es correcta”, puntualizó.
Las recientes declaraciones de la presidenta responden a lo dicho por Cole este jueves en entrevista con la cadena Fox News, en la que afirmó que, “debido a los esfuerzos del presidente Donald Trump con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal”.