"Ya no voy a entrar en debate con la DEA", dice Sheinbaum tras dichos de Cole

La presidenta rechazó que exista "colaboración sin precedentes" con la agencia estadounidense, luego de que su director, Terry Cole, elogió la “voluntad" de México para cooperar con EU a niveles récord.
vie 22 agosto 2025 09:57 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a criticar el comunicado en el que la DEA anunció el "Operativo Potrero", para combatir conjuntamente a los "guardianes" de los cárteles en Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que evitará "entrar en debate" con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, luego de que éste declaró existe una “disposición sin precedentes” de México para cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de opioides.

Durante la conferencia mañanera, la mandataria federal rechazó de nueva cuenta que exista una colaboración "sin precedentes" con la agencia estadounidense, tal y como lo expresó Cole.

“Ya no voy a entrar en debate con la DEA. Hay lo que hay, no hay más. Los agentes de esta agencia, como de otras, piden su permiso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se da su permiso y deben cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. En algunos casos hay la información que se brinda a través del Sistema Nacional de Inteligencia, en el marco de nuestra soberanía. No hay más que eso”, señaló la presidenta.

-¿No hay colaboración sin precedentes con la DEA?, se le preguntó a la presidenta en Palacio Nacional

"No", respondió Sheinbaum.

Sheinbaum informó además que recientemente el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una conversación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en la que le solicitó que la información conjunta que difundan las instituciones del gobierno estadounidense se realice en el marco del proceso de coordinación y del acuerdo de seguridad en el que trabajan México y EU.

“Y estuvo de acuerdo el embajador (de Estados Unidos)”, afirmó.

Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la DEA anunció el lunes en un comunicado el lanzamiento del “Proyecto Portero”, una iniciativa para fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra los cárteles.

De acuerdo con la agencia, el "Proyecto Portero", operación insignia de la DEA, busca desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, quienes controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

Los ‘guardianes’ son esenciales para las operaciones criminales, pues dirigen el flujo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el traslado de armas y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Sheinbaum insistió en que este tipo de comunicaciones corresponden únicamente al gobierno estadounidense y que sus dependencias deciden qué y cómo informar. No obstante, subrayó que México actuará con transparencia y dará a conocer toda la información necesaria.

“Siempre decimos la verdad, el pueblo de México puede tener esa garantía, que siempre vamos a estar informando de manera transparente de todo, pero sí buscamos una coordinación y que no haya estos comunicados pues que dan una información que no es correcta”, puntualizó.

Las recientes declaraciones de la presidenta responden a lo dicho por Cole este jueves en entrevista con la cadena Fox News, en la que afirmó que, “debido a los esfuerzos del presidente Donald Trump con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal”.

