"Ya no voy a entrar en debate con la DEA", dice Sheinbaum tras dichos de Cole

“Ya no voy a entrar en debate con la DEA. Hay lo que hay, no hay más. Los agentes de esta agencia, como de otras, piden su permiso a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se da su permiso y deben cumplir con la Ley de Seguridad Nacional. En algunos casos hay la información que se brinda a través del Sistema Nacional de Inteligencia, en el marco de nuestra soberanía. No hay más que eso”, señaló la presidenta.

-¿No hay colaboración sin precedentes con la DEA?, se le preguntó a la presidenta en Palacio Nacional

"No", respondió Sheinbaum.

Sheinbaum informó además que recientemente el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una conversación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en la que le solicitó que la información conjunta que difundan las instituciones del gobierno estadounidense se realice en el marco del proceso de coordinación y del acuerdo de seguridad en el que trabajan México y EU.

“Y estuvo de acuerdo el embajador (de Estados Unidos)”, afirmó.

Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la DEA anunció el lunes en un comunicado el lanzamiento del “Proyecto Portero”, una iniciativa para fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra los cárteles.