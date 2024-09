Morena alista dirigencia con fichas de AMLO y el reto de administrar abundancia

Aunque ella será la cara visible de Morena, se prevé que Andrés López Beltrán tenga uno de los cargos más importantes en la estructura como secretario de Organización del partido, una de las 11 secretarías que componen la estructura partidista.

“La Secretaría de Organización es interesante porque se refiere a toda la relación con la tropa, con la parte operativa, las personas que tocan las puertas, quienes movilizan el voto. La gente probablemente le tenga un respeto a Andrés Manuel por ese nombre”, explica Francisco Parra, analista y director de EncuestIA.

La tarea en concreto de esta secretaría consiste en mantener “el vínculo y la comunicación con los comités municipales, y hacerse cargo de coordinar las tareas de afiliación”, es decir, es un cargo para operar en el territorio.

La responsabilidad no será ajena al segundo hijo del presidente Andrés Manuel pues él fue el encargado en 2018 de la operación política en Ciudad de México de la campaña presidencial de su padre.

Durante los últimos seis años, Andy estuvo concentrado en actividades empresariales y privadas, pues tenía un acuerdo con su padre, el cual fue revelado hace algunos días.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno, y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, explicó el pasado 9 de diciembre .

El presidente López Obrador con sus tres hijos mayores: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán. (Foto: Moisés Pablo/Archivo Cuartoscuro)

El presidente nacional de Morena y próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el hijo del presidente López Obrador no buscará ser secretario general del partido.

“Se ha hablado sobre otra cartera, pero bueno, el domingo se va a definir”, afirmó en una entrevista con representantes de medios de comunicación. Dijo que hasta ahora no hay una propuesta firme para ocupar la secretaría general, por lo que quien se proponga el domingo, será votado.

En ese contexto se sumó el nombre de Jesús Ramírez, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, para ocupar la secretaría general de Morena, el segundo cargo más importante dentro del partido. Inicialmente se señaló que el hijo de López Obrador ocuparía la secretaría general, quien fue propuesto por dirigentes de Tabasco.

Ramírez es uno de los fundadores del partido, y fue director de Regeneración, el medio propagandístico de Morena. Ha acompañado a López Obrador durante todo su sexenio, sobre todo en las mañaneras.