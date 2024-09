Andrés López Beltrán sí buscará un puesto en Morena, confirma AMLO

El mandatario federal sostuvo que tiene un acuerdo con sus hijos, el cual consiste en que mientras él fuera presidente de México, ni José Ramón ni Gonzalo o Andrés Manuel participarían en cargos públicos, sin embargo, ahora que está por concluir su sexenio, comentó que ya será decisión de ellos participar o no en la política.

“Hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado: mientras yo fuera dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido. Me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, ya están grandes pero uno tiene que ser consecuente”, apuntó.

Al preguntarle si Andrés Manuel buscará la presidencia nacional, cargo para el que se ha mencionado a la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el presidente dijo que no cree que ese sea el cargo, pero sabe que sí quiere ser electo mediante el voto para ser uno de los encargados de la consolidación de partido que él fundó en 2014.

“No creo que para eso (presidencia de Morena), pero sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, ya no impuesto y yo no tengo nada que ver con eso porque además yo ya me retiro”, añadió.

El presidente detalló que está en disposición de cumplir el compromiso que hizo en su momento con sus hijos.

“Sí quiero cumplirles el compromiso de que una vez que yo me jubilé pues son libres, porque pues imagínese si en la casa siempre escucharon desde niños la palabra justicia, democracia, siempre”, destacó.