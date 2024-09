AMLO pide a Corte reaccionar y no frenar Reforma Judicial: “Es una aberración”

Ante la cuarta suspensión que un juez otorgó para que el Congreso de la Unión no vote y no apruebe la Reforma Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay sustento legal y es una violación flagrante a la facultad que tiene el Poder Legislativo. También llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a reaccionar, ello luego de que la ministra presidenta Norma Piña abriera a consulta si puede frenar la reforma que propone que jueces , magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano a partir de 2025.

En su conferencia de prensa de este martes, López Obrador consideró que una suspensión para que senadores analicen y voten la Reforma Judicial sería una “arbitrariedad”.