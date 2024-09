Jueza Martha Magaña: Reforma Judicial "deja en indefensión a ciudadanía"

En entrevista, Magaña denuncia que ha sido blanco de ataques, ofensas y misoginia, luego de que su nombre fue exhibido en la conferencia matutina de López Obrador, aunque no es la única que ha buscado detener el proceso de la reforma que en los próximos días prevé su discusión en la Cámara alta.

La juzgadora considera que en el fondo, la propuesta de reforma que ya se encuentra en el Senado, confunde al Poder Judicial con otras áreas del sistema de justicia, como la actuación policial, ministerios públicos, fiscalías, entre otras instituciones en las que tiene control el Poder Ejecutivo.

“El sistema de justicia inicia en las detenciones, con los policías municipales, estatales, los militares, inicia cuando tú vas a presentar a una denuncia, en las fiscalías, con los ministerios públicos, todos ellos no son el Poder Judicial de la Federación; cuando llegan al Poder Judicial y han transitado todo este camino, llegan desgastados y con violaciones procesales, es ahí donde se confunde”, explica.

La jueza Martha Magaña durante una manifestación en el Senado de la República para apoyar a los trabajadores del Poder Judicial. (Foto: David Santiago/Expansión Política)

No en vano que se presente junto a otros trabajadores del Poder Judicial a manifestar su sentir contra la reforma que prevé la elección popular de jueces y magistrados.

La batalla contra la Reforma Judicial

Desde el sábado 31 de agosto, Martha Magaña ha sido parte de la polémica que enmarca la discusión de la reforma al Poder Judicial, ya que fue ella quien admitió un amparo contra el Artículo 138 del reglamento de la Cámara de Diputados, que refiere que ningún dictamen de una reforma constitucional puede ser aprobado por una legislatura y enviado a una legislatura subsecuente.

El mismo sábado, Martha Magaña otorgó una suspensión provisional a los quejosos para buscar frenar la discusión de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados, sin embargo durante la madrugada del miércoles 4 de septiembre, la reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por los diputados.

Horas después de la aprobación, Magaña concedió la suspensión definitiva a la discusión de la Reforma Judicial, sin embargo ya había pasado al Senado para su discusión. Su resolución fue incluso rechazada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“El juicio de fondo tendrá que integrarse. ¿Esto qué significa? Pues que las autoridades que son responsables (Cámara de Diputados) tienen que emitir un escrito con sus argumentos para sostener su postura frente a lo que se le reclama por parte de los quejosos, para sostener la constitucionalidad un artículo de un reglamento, lo cual puede suceder en estos días”, dice la juzgadora al respecto.

Refiere que aún existen procedimientos que están en curso y por ello, no puede abundar para no afectar el proceso judicial. “Sé que hay varias suspensiones, no sólo a la mía y sobre los efectos específicos de la que fue dictada el día de hoy, no podría abundar por el procedimiento que lleva”, dice.