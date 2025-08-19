Hernán Bermúdez no fue tema en reunión con coordinadores, afirma Sheinbaum

Este lunes en Palacio Nacional la presidenta recibió a Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, quienes son coordinadores de los senadores y diputados de Morena, respectivamente.

La reunión se dio en medio de polémicas por los viajes al extranjero que realizaron algunos morenistas y por los cuestionamientos a López Hernández, quien como gobernador de Tabasco nombró a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, hoy prófugo de la justicia.

Respecto a ese caso, la presidenta explicó que es el senador Adán Augusto López Hernández quien debe referirse al tema y reconoció que haya mostrado disposición para hacerlo incluso ante la justicia.

“En el caso del exsecretario de Seguridad hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare, si lo llaman a declarar. Él mismo ya dijo, si me llaman a declarar yo voy a declarar, pero todo tiene que ser con sustento, por eso no tocamos ese tema. Ese tema le corresponde a la fiscalía del estado de Tabasco, a la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

Sobre la coordinación de Adán Augusto López, recordó que esa fue una decisión que correspondió a los senadores y no fue “un dedazo” de la presidenta de la República.

“Él fue electo por los senadores y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer”, indicó.