Hernán Bermúdez no fue tema en reunión con coordinadores, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante el encuentro privado que sostuvo este lunes con los coordinadores de Morena, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, no fue tema la acusación en contra de Hernán Bermúdez por sus presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, pues aseveró que en esa reunión solo se tocaron temas legislativos y la iniciativa en materia de amparo que enviara para el próximo periodo ordinario de sesiones.
“No, hablamos de la agenda legislativa, están ya varias iniciativas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Va una última iniciativa que tiene que ver con la ley de amparo porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas, vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos”, explicó.