presidencia

Hernán Bermúdez no fue tema en reunión con coordinadores, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en el encuentro con Adán Augusto López y Ricardo Monreal se habló sobre las iniciativas que están pendientes.
mar 19 agosto 2025 11:55 AM
Sheinbaum-reunion-adan.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en la reunión con los coordinadores solo se tocaron temas de la agenda legislativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante el encuentro privado que sostuvo este lunes con los coordinadores de Morena, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, no fue tema la acusación en contra de Hernán Bermúdez por sus presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”, pues aseveró que en esa reunión solo se tocaron temas legislativos y la iniciativa en materia de amparo que enviara para el próximo periodo ordinario de sesiones.

“No, hablamos de la agenda legislativa, están ya varias iniciativas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Va una última iniciativa que tiene que ver con la ley de amparo porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas, vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos”, explicó.

Este lunes en Palacio Nacional la presidenta recibió a Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, quienes son coordinadores de los senadores y diputados de Morena, respectivamente.

La reunión se dio en medio de polémicas por los viajes al extranjero que realizaron algunos morenistas y por los cuestionamientos a López Hernández, quien como gobernador de Tabasco nombró a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, hoy prófugo de la justicia.

Respecto a ese caso, la presidenta explicó que es el senador Adán Augusto López Hernández quien debe referirse al tema y reconoció que haya mostrado disposición para hacerlo incluso ante la justicia.

“En el caso del exsecretario de Seguridad hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare, si lo llaman a declarar. Él mismo ya dijo, si me llaman a declarar yo voy a declarar, pero todo tiene que ser con sustento, por eso no tocamos ese tema. Ese tema le corresponde a la fiscalía del estado de Tabasco, a la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

Sobre la coordinación de Adán Augusto López, recordó que esa fue una decisión que correspondió a los senadores y no fue “un dedazo” de la presidenta de la República.

“Él fue electo por los senadores y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer”, indicó.

