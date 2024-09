Juez frena discusión de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión

En el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó un juicio de amparo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo por la propuesta de reforma constitucional con la que cual, magistrados, jueces de la Judicatura Federal y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán definidos por voto popular a partir de 2025.

El o los demandantes señalan que el dictamen de la reforma judicial fue aprobado el pasado 26 de agosto por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.

La demanda fue ingresada y admitida el 29 de agosto, y la suspensión fue concedida al día siguiente. Se alega que la nueva legislatura no tendría facultades para discutir una reforma constitucional de esta índole, lo cual infringe el artículo 186 del reglamento de la Cámara de Diputados.

“Dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Es claro que la suspensión resulta procedente, en estos momentos, donde el nuevo Poder Constituyente aún no recibe la iniciativa materia de la controversia”, se lee en el documento

Otro de los argumentos de la parte quejosa contra la discusión de la reforma al Poder Judicial, es que la destitución de ministros, magistrados y jueces, una vez aprobada dicha reforma, dejaría en la indefensión al personal al no existir derecho de audiencia.

“Es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse sería inatacable. Lo anterior, debido a que de negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión. Sobre esas bases, los efectos de la suspensión de oficio concedida son, para que: -No surta efectos para los quejosos, el proyecto de dictamen”, explica.