Sexto y último informe de gobierno de AMLO en vivo: Dice adiós en el Zócalo

Después de volver a gritar "¡presidenta! ¡Presidenta!", AMLO pidió permiso a los asistentes para alargar su discurso. Enseguida afirmó "el pueblo no es tonto", tras recordar que en la campaña presidencial, la oposición dijo que ya no habría programas sociales.

El presidente afirmó que el pasado 2 de junio los ciudadanos dieron una lección a la oposición, la cual intentó engañar con que apoyarían los programas sociales. “El pueblo es mucha pieza, es pueblo no es tonto, pensaron que iban a engañar, iban a manipular. Fue un ‘tengan para que aprendan’, para que aprendan a respetar al pueblo, si no quieren al pueblo, lo van a tener que aprender a respetarlo cuando menos”, dijo. Recuerda que hubo quienes con sangre firmaron que no iban a quitar los programas sociales, pero era hipocresía.