El Congreso arranca nueva legislatura con encomiendas de AMLO

La nueva Legislatura del Congreso de la Unión arranca con un escenario inmejorable para Morena y sus aliados, quienes buscan despedir al líder de su movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con un paquete de reformas constitucionales que darán nuevo rostro al país.

En medio del conflicto, este sábado dos órdenes judiciales buscaron que el Congreso suspendiera la discusión de la reforma judicial, pero Morena anunció que no acatará el mandato. "Mayoría no se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tienen competencia", dijo el líder de la bancada de diputados guindas, Ricardo Monreal.