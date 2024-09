Estudiantes y trabajadores del PJ marchan en contra de la reforma judicial

Este domingo también se registra una movilización de manifestantes que exigen la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La marcha en la capital se espera que parta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia la Cámara de Diputados.

Apenas este sábado 31 de agosto, por separado, dos jueces federales concedieron suspensiones contra la reforma judicial, cuya discusión en el pleno de la Cámara de Diputados estaba programada para iniciar este 1 de septiembre con la nueva legislatura del Congreso de la Unión.

El Juzgado Quinto de Distrito, con sede en en Cuernavaca, Morelos, concedió una suspensión provisional para frenar la discusión de dicha reforma.

El juzgado tercero de distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, también concedió una suspensión provisional a cuatro quejosos de la discusión contra el dictamen que modifica los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116 y 122 de la constitución.

El juez federal consideró que el Congreso de la Unión no declaró la caducidad del proceso legislativo de la reforma judicial, al concluir la 65 legislatura, y por tanto ordenó que de llegarse a discutir en alguna de las dos Cámaras no se envíe a los congresos locales y al de la Ciudad de México para su discusión hasta que no sea resulta la suspensión definitiva.

(David Santiago)