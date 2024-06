AMLO: Si quieres transformar, hay que enfrentar a los medios con fuerte interés

“La transformación de un país, no solo de México, no se puede hacer sin el apoyo del pueblo y es muy difícil hacerla con los grupos de intereses creados. O sea, no se puede hacer una transformación con los medios, no se puede hacer una transformación con los empresarios. Y hay buenos periodistas o buenos periódicos, y buenos medios y buenos empresarios, pero es muy difícil hacerlas con las élites, las transformaciones se hacen con el pueblo”, aseguró.

No obstante, explica que para enfrentar a los medios de comunicación también es necesario no tener “cola que le pisen” y aceptar, sostiene, que a veces debe pagar “una cuota de humillación”.

López Obrador reconoce que algunos sucesos le han dolido, sobre todo aquellos que involucran pérdidas humanas, pero, seguro de sí y serio, sostiene que los aspectos difíciles se deben aceptar para poder gobernar.

Hay cuestiones que duelen mucho, pero, si todo, cuando gobiernas, cuando tienes una responsabilidad tan grande, todo lo internalizas, lo vuelves sentimiento, y te angustia, no duras, no aguantas”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“Le decía yo a una persona que quiero mucho, hace poco: ‘Mira, esto es muy duro, pero es así. Así va a hacer y, a lo mejor, más duro. Pero, además, piensa en lo que les pasa a los peregrinos que vienen a ver a la Virgen de Guadalupe y los arrollan y pierden la vida, lo duro que es. Y ellos no le están haciendo mal a nadie ni están provocando nada. Así es la vida. Entonces, procura entenderlo así y nada más que no se te endurezca el corazón, pero sí acostumbrate y ve la causa más adelante, ve la transformación, porque, si no, no se puede’”.