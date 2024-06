Mantener "mañaneras", sugerencia de AMLO y "obligación" para fortalecer gobierno

Cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum realizó sus propias conferencias, pero lo hacía después de concluida la del presidente López Obrador y no era diaria.

Armenta afirma que La Mañanera ha servido también para negar ciertos escándalos a pesar de que haya datos que confirman lo contrario.

"La mañanera es un instrumento clave de de gobierno de comunicación política, de control de agenda, de control de vocería y de corrección de imagen que es cuando salen escándalos en contra de algún funcionario y ahí pues dicen no, no es cierto pero ahí están los videos, sí, pero no son ciertos, es decir 'los otros datos'", sostiene.

Para Georgina de la Fuente, es indispensable que en su conferencia, Sheinbaum deje los ataques a los grupos que pueden considerarse opositores y se enfoque a la información y transparencia.

“Claudia Sheinbaum va a aprovechar este mecanismo que ha sido popularizado y va a tener que tomar lo que a su juicio haya sido exitoso... Lo cierto es que se utilizan los recursos públicos del Estado para estigmatizar a ciertos grupos desde las conferencias del presidente, por lo que esperaría que esa práctica lamentable y poco democrática pudiera detenerse en el estilo que haya de adoptar Claudia Sheinbaum en su sexenio”, afirma.

La oposición tiene que cambiar

Por su formato, contenido y por quien la conduce, La Mañanera ha tenido éxito. Primero lo tuvo a principios del siglo cuando López Obrador era jefe de Gobierno y desde 2018 al encabezarla como presidente de la República.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, realizaba la "contramañanera",en la que desmentía dichos del presidente López Obrador. (Captura de pantalla)

A través de las redes sociales de la Presidencia, ciudadanos y periodistas de diferentes partes del país sintonizan desde las 07:00 horas la conferencia para escuchar los temas de los que hablará el presidente. Durante el día sus frases se reproducirán en redes sociales y algunos de esos temas ocuparán algún espacio en los espacios de los principales periódicos, titulares de televisión y radio, o en las portadas de diarios digitales.

Si la oposición quiere frenar el alcance de la voz y la línea que se dicta desde la Presidencia, necesita fijar agenda y dejar de responder a lo que se dice en Palacio Nacional.

“La oposición necesita decirnos a la ciudadanía o vender a la ciudadanía una agenda alternativa de lo que ellos consideran que son los problemas de México y cómo se pueden resolver, de cuáles son las urgencias más importantes en lugar de estar respondiendo a los dichos del presidente. Y en ese sentido, pues ahí el presidente claramente tenía todas las de ganar porque son todos los recursos del Estado orientados a la agenda de comunicación del presidente y desde luego que la oposición no ha sido efectiva para fijar su propia agenda y decirnos a la y a los mexicanos por qué tendríamos que estar apoyando esas agendas y no las del presidente”, destaca.

Si la oposición quiere ir fijando sus temas tiene que recurrir no a una contramañanera, pues de no cambiar, Sheinbaum podrá tener en su conferencia de prensa el canal ideal para fijar agenda y el control de la vocería de lo que se habla y de lo que no en su gobierno.