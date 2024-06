AMLO condena que Estados Unidos “meta las narices” en reforma al Poder Judicial

A decir del presidente, los políticos y candidatos de Estados Unidos olvidan que actualmente México colabora para frenar el narcotráfico, especialmente de fentanilo, una potente droga que ha causado una crisis de sobredosis en ese país, con casi 100,000 personas muertas cada año.

“Pero, ¿ustedes creen que de eso van a hablar en el debate, con todo respeto, los candidatos? ¿Van a hacer un planteamiento de atender a fondo el problema del consumo de drogas en jóvenes y van a presentar una alternativa? No, no, no. Van a hablar, ya hasta se los puedo adelantar, de que hay que militarizar la frontera, de que los migrantes llevan drogas, de que ellos van a declarar terroristas a los narcotraficantes, que no les va a temblar la mano para intervenir en México y detener a los narcotraficantes y cosas por el estilo”, reprochó.