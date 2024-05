Hijos de presidentes: entre acusaciones y polémicas sexenales

Andrés Manuel López Beltrán también ha estado en la polémica porque amigos suyos han obtenido contratos y recursos de gobiernos morenistas. MCCI reveló que gracias a la intermediación de gobiernos de Quintana Roo y Tabasco, Romedic SA de CV, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, recibió más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Los contratos millonarios fueron para la compra de medicamentos y equipo de curación a Romedic.

También MCCI reveló que Amílcar Olán compró 18 hectáreas de un terreno contiguo a la refinería de Dos Bocas a un precio de seis pesos por metro cuadrado, cuando el valor comercial es de alrededor de 1,200 pesos. El terreno está rentado a una de las contratistas de la refinería de Dos Bocas, ICA Fluor, la cual ha recibido pagos del gobierno por 14,000 millones de pesos en este gobierno.

Uno de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán adquirió un terreno contiguo a la refinería. (Tomada de www.cemda.org.mx)

Al hijo menor del Gonzalo Alonso López Beltrán se le ha señalado de presunto tráfico de influencias y de ser protagonista de una red de negocios que involucran al Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de este gobierno a través de contratos para surtir miles de metros cúbicos de balasto para las vías sin certificaciones de calidad.

La investigación presentada porLatinus tuvo acceso a conversaciones entre Amílcar Olán Aparicio, y Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo López Beltrán, el en las que se revelan cómo y cuánto dinero entregaron para que la piedra no fuera sometida a pruebas físicas y químicas.

El Tren Maya pasa por los estados Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. (Martín Zetina/Cuartoscuro.)

En cada una de las veces que los nombres de sus hijos son relacionados con posibles actos de corrupción, el mandatario ha salido en su defensa, pedido pruebas y sugerido que los denuncien.

“Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias? Yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie, ni de mis hijos...Y sí puedo hablar de mis hijos, porque los conozco y no son corruptos. Pero si hay pruebas, adelante”, dijo el pasado 29 de abril en su conferencia matutina.

“Que le toquen a sus cuatro hijos, eso es lo único que realmente le puede doler” Rodolfo Moncada, director de Comunicación e Imagen en DC Estrategia.

¿Y las denuncias?

“No le voy a hablar al fiscal para decirle: Oiga, ahí les encargo, o ahí se los encargo, no”, así ha rechazado el presidente López Obrador que en caso de que sus hijos sean denunciados, él vaya a intervenir para que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no los investigue.

Políticos de oposición han presentado algunas denuncias contra los hijos del presidente, como Xóchitl Gálvez, quien en marzo pasado denunció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) a Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán y cuatro personas más por su presunta responsabilidad en actos de corrupción en la proveeduría de balastro, a sobreprecio, para la construcción del Tren Maya. Sin embargo, las investigaciones no han avanzado.

“Ni por equivocación se inician las investigaciones... pesar de que existen las pruebas, tienes a la fiscalía, que no va a ser mucho por investigar, pero además tienes a la unidad de inteligencia financiera, que es una unidad que funciona con base en el capricho del presidente”, agrega Ángeles Estrada.