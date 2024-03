Gálvez denuncia a dos hijos de AMLO por compra de balastro para el Tren Maya

Aumenta a 250 mdp los recursos para su campaña

La abanderada opositora Xóchitl Gálvez festejó haber obtenido el compromiso de contar con 180 millones de pesos más para su campaña, para un total de 250 millones de pesos, resultado de la petición a los partidos que la postulan a la presidencia, PAN, PRI) y PRD.

“Ya surtió efecto” pues de 130 millones de pesos que correspondía aportar al PAN y 130 millones de pesos al PRI, cada uno acordó entregar 200 millones de pesos, es decir, 70 millones más cada uno. Y el PRD entregará 50 millones y no sólo 30 millones de pesos.

“Estamos hablando de 180 millones de pesos más, son muy buenos y nos van a permitir tener pues al menos más bardas”, explicó.

Aún así, sostuvo que no alcanzará lo que eroga su adversaria Claudia Sheinbaum, de Morena, quien a su juicio gasta “como 20,000 millones” de pesos, además de recibir el respaldo –por ejemplo– en La Hora Nacional.

Sobre ese caso instó al INE a realizar una investigación, “porque en el caso de La Hora Nacional se conectan cientos de radiodifusoras mil y tantas creo que en todo el país y es una promoción a Claudia”.

Gálvez estableció que eso es “inmoral… a mí La Hora Nacional no me ha sacado ¿verdad? Ni me van a sacar porque pues es una elección de Estado y la señora Sheinbaum le debería de dar vergüenza esa trampa que hace todos los días violando la ley”.