El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no le quita el sueño” que hay quienes aseguran que sus hijos están involucrados en el delito de tráfico de influencias, "porque es mentira".

“Cuando (Carlos) Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto. Si estuviesen metidos en la corrupción y el tráfico de influencias pues no estarían tranquilos”, afirmó el presidente en su conferencia de prensa desde Querétaro.