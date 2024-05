AMLO enviará carta al Tribunal Electoral por mañaneras: "Imposible editarlas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para explicar que es “imposible” editar sus conferencias matutinas y pedirles sugerencias sobre cómo hacerlo cuando se trata de un ejercicio que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 07:00 horas.

“Recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas, ¿cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censurar, ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad y no las pueden prohibir”, informó la mañana de este martes.