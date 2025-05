Acuerdos entre el gobierno y la CNTE se traban; Sheinbaum rechaza violencia

Desde el 15 de mayo pasado, integrantes de la CNTE se movilizan para exigir al gobierno federal la cancelación de la Ley del ISSSTE de 2007. En estos siete días, los maestros ya llevan un paro indefinido de labores, un plantón en la Ciudad de México, además protestas en la Cámara de Diputados y el cierre de vialidades.

Asimismo, la mañana de este miércoles evitaron el ingreso de comunicadores a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que tuvieron que seguirla vía zoom.

Sobre este bloqueo, la presidenta cuestionó que desde la oposición se critique que no se realizó la conferencia en su formato habitual.

“El día de ayer, el objetivo era que no hubiera mañana, finalmente hubo mañanera. No nos vimos de manera presencial pero la mayoría de ustedes se pudo conectar o se dio la información del avance de los trenes y se estuvo contestando a las preguntas, pero fíjense, qué casualidad que después de la mañanera los conservadores, incluido un expresidente, acusándonos de que por qué no la hicimos normal”, afirmó.