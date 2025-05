Una mañanera sin reporteros... debido a la CNTE

Durante la conferencia, Sheinbaum reiteró que hay comunicación y diálogo permanente con la CNTE, aunque aclaró que no hay presupuesto suficiente para "algunas solicitudes" del gremio, en alusión a la demanda de subir el salario 100%.

"Hay diálogo, hay apoyo a las maestras y los maestros de México, pues no hay temas que no podamos avanzar, más porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto de manera permanente", sostuvo.

Al estilo de AMLO, la presidenta afirmó que no va caer en provocaciones cuando fue cuestionada sobre las manifestaciones de la CNTE en torno a Palacio Nacional y aclaró protestan solo "algunos maestros de algunos estados".

"Entonces, a todos los respetamos porque nosotros respetamos a todas y a todos los maestros. Son maestros de algunos estados que están planteando esta situación y la única manera de resolver todo es con diálogo. Entonces, está abierta la puerta del diálogo", enfatizó Sheinbaum.

Cuando la mañanera terminó, los maestros ya habían "liberado" los accesos.

Un antecedente similar se registró en agosto de 2021, cuando maestros de la CNTE en Chiapas impidieron que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera entrar a la zona militar donde encabezaría la mañanera.

En aquella ocasión, funcionarios y representantes de medios sí lograron entrar, pero a López Obrador le impidieron el paso, por lo que éste decidió permanecer a bordo de su camioneta, desde donde dio un mensaje que se transmitió en la "mañanera".

"Nos impidieron la entrada bajo condición de resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque el presidente no puede ser rehén de nadie", dijo López Obrador a bordo del vehículo.