AMLO revela que se fugó policía implicado en homicidio de normalista

De acuerdo con el presidente, la fuga del policía se dio cuando estaba por ser entregado a las autoridades de la Fiscalía General de la República, instancia que ya atrajo la investigación en torno al estudiante de 23 años, quien murió luego de recibir un disparo de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

–¿Habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia?, se le preguntó.

–"Sin duda, es que (el policía) estaba en el tránsito de entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General, que ya atrajo el caso", respondió el mandatario federal.

La fuga del elemento de seguridad se da horas de que el presidente de la República revelara que hubo abuso de autoridad y que el joven normalista no disparó, como se afirmó en la versión oficial.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General y no vamos a permitir ningún injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, afirmó este lunes en su mañanera.

Acompaño lo expresado por el presidente @lopezobrador_ y reitero el compromiso del @Gob_Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanqui Kothan Gómez Peralta.



Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) March 11, 2024

El presidente pidió a los guerrerenses ayuda para la captura del policía, quien se fugó cuando aún no se tenía la orden de aprehensión.

“Se va a intensificar la búsqueda del policía. También pido para toda la gente de Guerrero de la región de Chilpancingo de Guerrero que nos ayude”, comentó.