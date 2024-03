AMLO revela abuso de autoridad y ofrece castigo por homicidio de normalista

“No vamos permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad y me dolió muchísimo me duele mucho”, indicó.

Sin dar aún una fecha exacta, el presidente insistió en que se reunirá con los papás de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, quienes en los últimos días han realizado manifestaciones en la Ciudad de México en busca de que haya diálogo y que elementos de las Fuerzas Armadas entreguen información que consideran clave para dar con el paradero de sus hijos.

“Estamos trabajando y quiero tener diálogo con ellos y ojalá y pueda hacer un diálogo directo con ellos, es que no les tengo confianza a los eh abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas en lo que estoy sosteniendo. No han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa”, dijo.