“Es perder el tiempo”, dice AMLO sobre denuncia de Pio contra Loret de Mola

En sus redes sociales, el periodista Carlos Loret de Mola informó que acudió ante el juzgado 62 por la demanda que presentó Pío López en su contra.

“Es el mundo al revés. Yo soy el que se sienta en el banquillo de los acusados. Yo soy el que va a ser interrogado. Así la libertad de expresión en el sexenio de López Obrador”, escribió Loret de Mola.

Al preguntarle su opinión sobre la denuncia que interpuso su hermano contra el periodista, el presidente dijo que es “perder el tiempo”.

“Es perder el tiempo, pero desde luego cada quien es libre, no veo a Pio desde hace cinco, seis años, y no voy a andar dando consejos . Yo me hago cargo nada más de Jesús Ernesto y eso porque es menor de edad. Quiero mucho a mis hijos, a mi familia, pero yo no me pertenezco, soy dirigente de un proceso de transformación”, comentó.

La denuncia de Pío López Obrador se originó tras la difusión de videos del 2015, año en el que Morena compitió por primera vez en una elección federal.

Cuando los videos se difundieron, el presidente López Obrador afirmó que se trató de una “contribución” para el movimiento.