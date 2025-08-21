Publicidad

presidencia

Sheinbaum propone a Néstor Vargas en Órgano de Administración Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el exconsejero jurídico de la CDMX es un hombre "muy recto" y que conoce al Poder Judicial.
jue 21 agosto 2025 10:51 AM
sheinbaum-nestor-.jpg
Néstor Vargas fue Consejero Jurídico de la Ciudad de México cuando la hoy presidenta Sheinbaum era la jefa de Gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá a Néstor Vargas, exconsejero jurídico de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para ser parte del nuevo Órgano de Administración Judicial, el cual sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.

“Voy a proponer a quien fue consejero jurídico mientras fui jefa de gobierno, Néstor Vargas. Él es mi propuesta”, dijo la presidenta.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta destacó el perfil del exfuncionario capitalino.

“Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo, conoce el Poder judicial y además tiene todos los atributos”, dijo este jueves la presidenta.

Néstor Vargas es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por Flacso.

Con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum ya trabajó. En diciembre de 2019, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo nombró como Consejero Jurídico y de Servicios Legales.

Con la reforma al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal se transformó en Órgano de Administración Judicial que tendrá cinco consejeros.

A la presidenta de la República le corresponde el nombramiento de un consejero, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres y al Senado de la República uno más. Todos durarán en el cargo seis años.

A unos días de que los nuevos ministros tomen posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Corte empezará una nueva era, en la que deberá mostrarse un cambio profundo.

“Es muy profunda la reforma al Poder Judicial y se terminó una era y empieza otra, se acabó la era de la corrupción, privilegio y nepotismo y la nueva Corte, los nuevos jueces y magistrados, que se deben al pueblo, tienen que entrar a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial y creo que así va a ser”, afirmó.

La presidenta ya invitó a los ministros a su primer informe de gobierno y anunció que asistirá a la toma de protesta de quienes integrarán a la Corte.

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Poder Judicial de la Federación

