Sheinbaum propone a Néstor Vargas en Órgano de Administración Judicial

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta destacó el perfil del exfuncionario capitalino.

“Es un hombre muy recto, me consta, porque ha trabajado conmigo, conoce el Poder judicial y además tiene todos los atributos”, dijo este jueves la presidenta.

Néstor Vargas es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por Flacso.

Con la hoy presidenta Claudia Sheinbaum ya trabajó. En diciembre de 2019, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo nombró como Consejero Jurídico y de Servicios Legales.

Con la reforma al Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal se transformó en Órgano de Administración Judicial que tendrá cinco consejeros.

A la presidenta de la República le corresponde el nombramiento de un consejero, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres y al Senado de la República uno más. Todos durarán en el cargo seis años.