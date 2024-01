Intercambio de bienes, propone AMLO a Loret por investigación que implica a hijo

El lunes 9 de enero, Latinus publicó la investigación “El clan: la red de negocios y de tráfico de influencias operada por Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el Tren Maya”, mediante la cual se reveló que Gonzalo López Beltrán es el articulador de una presunta red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya.

En una serie de audios a los que el medio de comunicación tuvo acceso, un amigo del hijo del presidente, Amílcar Olán, detalla cómo Gonzalo “da órdenes, supervisa los tramos del Tren Maya y es quien opera el millonario negocio del balasto, que es la piedra triturada que va debajo de las vías del tren”.

Al preguntarle su postura sobre esta investigación, el presidente desacredito al periodista Carlos Loret de Mola.

“Es muy corrupto Loret de Mola, mucho muy corrupto”, dijo.

El mandatario federal recordó que está a la espera de que el periodista acepte su propuesta de intercambiar bienes.

“Hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío, en muy buenos términos, un emplazamiento a que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque este lo de Palenque, pero me voy a rayar, me voy a rayar”, dijo.